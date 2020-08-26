Kalite sorunu tavan yaptı

Beşiktaş'ın takviye isteyen geçen sezonki ideal 11’inden kaleci Karius dahil, Ruiz, Caner, Gökhan, Elneny, Burak takımdan ayrılmış hatta 4-1-4-1 düzenindeki formasyona göre arkadaki 5 oyuncunun 4’ü değişmiş. Hazırlık maçı dahi oynamayan Beşiktaş, ne yazık ki bu önemli karşılaşmaya hiç de hazır çıkmadı. PAOK öyle ahım şahım bir takım değil ancak 30’uncu dakikada maç 3-0’ a geldi. Savunmanın hali içler acısıydı. Orta alan pas yapamadı. Beşiktaş her hattıyla hiç güven ve ışık vermedi.

Sergen Yalçın’ın ‘orta alanı sertleştireyim’ düşüncesiyle Necip’i ilk 11’de başlatması kararını yadırgadım. Beşiktaş’ta yıllardır orta alanı defansif olarak güçlendirme amacıyla bu tip kritik maçlarda farklı teknik adamlar Necip’e şans verdi ancak hiçbirisi hiçbir zaman planladığını alamadı. Dün de orta alan sertliğini hiç göremediğimiz gibi ilk yarıda PAOK 3 gol buldu ve bir de penaltı kaçırdı.

SAĞ BEKTE LENS AKSADI

İlk yarıda sağ bek oynayan Lens aksarken, yeni transferler Wellinton ve N’Sakala’nın performansı da ciddi soru işaretleri yarattı. İkinci yarıda Oğuzhan’ın oyuna girmesiyle Beşiktaş daha olgun ataklar yapmaya başladı.

Larin gol atmış olmasına rağmen Beşiktaş seviyesinde bir santrfor kesinlikle değil. Tekniği kısıtlı ve ağır. Ayrıca orta alanla da iletişim kuramıyor.

N’Koudou bildiğiniz gibi. Dün siyah beyazlıların en iyisi genç eldiven Ersin idi.

ÜÇ TRANSFER ŞART

Açıkçası 1 ay önce Beşiktaş’ın sezonu tamamlayan kadrosu bu PAOK’u elerdi. A sınıfı üst düzey oyuncular Burak, Gökhan ve Elneny gitti. Caner gibi hücumcu bir bek ayrıldı. Yerlerine kimse konmadı.

Beşiktaş Dorukhan, Oğuzhan ve Ljajic’in katılmasıyla orta alanını toparlayabilir. Elney’yi tekrar kiralamanın bir formülü bulunmalı ancak sağ bek, santrfor ve gole yakın bir kanat oyuncusu transferi kesinlikle şart.