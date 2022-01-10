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Haber Giriş: 10.01.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kaleciler yer değiştirse 6-0 kazanırdı

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Kaleciler yer değiştirse 6-0 kazanırdı

Gökhan ve Ersin’in performansları skorda önemli rol oynadı.

Beşiktaş, dün üstün oynadığı, farklı kazanması gereken bir maçı Michy Batshuayi’nin saç baş yolduran kaçırdığı goller; Güven Yalçın’ın egoistliği ve kaleci Ersin Destanoğlu’nun hatalarıyla berabere bitirdi.

Düşünün sayısız pozisyona giriyorsunuz ve rakibinize pozisyon bile vermediğiniz bir maçı 2-2 berabere bitiriyorsunuz.

Günümüz futbolunda trend olan 3-4-3 formasyonuyla başlayan Beşiktaş, sistemin getirdiği esneklikle sahanın her bölgesinde rakibine sayısal üstünlük kurdu. Doğru oyuncularla iyi uygulanırsa savunmada 5-4-1, orta alanda 3-6-1, ofansif bölgede de 3-2-5 dizilişleriyle son derece kullanışlı bu sistemi iyi uygulayan siyah beyazlılar, sezonun en iyi deplasman futbolunu sergiledi.

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17 yaşındaki yetenek Emirhan İlkhan ilk Süper Lig maçında bir gol atıp, bir de penaltı kazandırarak alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Genç oyuncu, maçın genelinde de etkili oynadı.

SEZONUN EN iLGiNÇ MAÇI OLDU

Dün akşam rakip ceza sahasında tam 43 kez topla buluşan, rakip kaleye 10’u isabetli 22 şut atan Beşiktaş, maçı 2-2 berabere bitirmeyi başardı!

Açık konuşalım dün iki kaleci; Gökhan Akkan ile Ersin Destanoğlu yer değiştirse Beşiktaş maçı 6 veya 7-0 kazanırdı.

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