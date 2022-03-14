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Haber Giriş: 14.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kaleci Altay, Rossi ve Arda

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Kaleci Altay, Rossi ve Arda

Fenerbahçe’de galibiyetin mimarları 3 futbolcu idi.

Fenerbahçe, ilk 45 dakika sahada üstün olan taraftı. Pozisyonlar buldu, öne geçti, Serdar Dursun ile 2-0’a yaklaştı. İkinci bölgede yoğun baskıyla Alanyaspor’un yapmak istediklerine izin vermedi. İlk yarıda olumsuz görüntüler veren ev sahibi takım buna karşın 3 kez golü bulabilecek fırsatlar da yakaladı.

FARiOLi DENGELERi DEĞiŞTiRDi

Tamamen Fenerbahçe’nin momentumuyla seyreden maç Mesut Özil’in penaltı golüyle 2-0’a da geldi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, 60. dakikada santfrorsuz oyundan vazgeçerek Djedhou’yu sahaya sürdü, Efkan Bekiroğlu’nu orta sahaya çekti. Bu değişiklik bir anda dengeleri değiştirdi. Alanya orta sahası güçlendi. Santrforlu oyunda Efecan Karaca ve Emre akbaba’nın da etkinliği arttı. Ozan Tufan’ın kanadında oynayan Tayfur Bingöl’ün attığı 2 golle de maç bir anda 2-2’ye geldi. Hatta Juanfran’ın köşeye giden şutunda Altay Bayındır’ın müthiş kurtarışı olmasa ev sahibi öne de geçecekti.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Altay Bayındır tarihe geçti Önce kurtardı, sonra asist... Tam 11 sezon sonra bir ilk...
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ATTIRDIĞI GOL HARiKULADEYDi

İvme bu kadar Alanya’ya dönmüşken kaleci altay’ın yaptığı süper kurtarış Fenerbahçe’yi yıkımdan kurtardı. İkinci yarıda sadece penaltı atarken gördüğümüz Mesut’un yerine arda Güler’in girmesi, Pelkas’ın oyuna dahil olması ile yeniden dengeyi bulan sarı lacivertlilerde genç arda, gerçekten de 1 gol, 1 asist ile fark yarattı. Özellikle de Mergim Berisha’ya attırdığı gol harikulade idi.

DiNAMiK ORTA SAHA 

Sadece %37 topa sahip olduğu bir oyunda Alanya deplasmanında 5-2 kazanan Fenerbahçe’de galibiyetin mimarları rossi, altay ve genç arda idi. İsmail Kartal ile son 5 maçta 13 puan kazanan sarı lacivertli takım çıkışını sürdürüyor. Bu yükselişte Miha Zajc ve Miguel Crespo’dan oluşan dinamik merkez orta sahasının payı da yadsınamaz.

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Fenerbahçe'de ilk golünü atan Arda Güler, sevincini Mesut Özil'le paylaştı
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