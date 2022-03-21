Kadıköy’e bahar geldi

İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf Konyaspor idi. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olmasına rağmen gereksiz yere hem çok fazla hazırlık pası yaptı. Hem de topu çok yavaş dolaştırdı. Ofansif bölgede statik kalan sarı lacivertliler, bu görüntüsüyle doğal olarak gol bölgesinde etkisiz idi. Bytiqi ve Cikalleshi’nin iyi futbollarıyla Fenerbahçe’yi zorlayan Konyaspor, Kim Min-Jae’nin kritik müdahalelerine takıldı. Bir taç sonrasında uyuyan Fenerbahçe savunmasına cezayı kesen yeşil beyazlılar, ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

iKiNCi YARI BAMBAŞKAYDI

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıya Mesut Özil-Pelkas değişikliği ve yoğun ön alan baskısıyla başladı. Konyaspor karşısında ilk 45 dakikaya oranla çok daha enerjik ve istekli görünen sarı lacivertliler, rakibini adeta ceza alanına hapsetti ve beraberlik sayısına da 66’da sahanın en iyilerinden Kim Min-Jae ile ulaştı.

6. MAÇTA 16. PUAN

1-1’den sonra moral motivasyonu yükselen Fenerbahçe, baskısını daha da artırdı ve rakip kaleye ikinci gol için yüklenmeye devam etti. 88’de aradığı ve hak ettiği golü Pelkas ile bulan sarı lacivertliler, 6’ıncı maçında 16’ıncı puanını aldı ve çıkışını sürdürdü.

KARTAL’A TEBRiKLER

Fenerbahçe’nin çok belirgin bir çıkışı var. Fizik kalite ve tempo tavan yapmış durumda. Tüm bunların mimarı da İsmail Kartal. İsmail Hoca orta alan kurgusunu baştan dizayn etti. Temposu yüksek Zajc ve Crespo ikilisiyle mücadele gücünü arttırdı.

Dün ikinci yarıda keyif veren bir F.Bahçe vardı. Üst üste zorluk derecesi yüksek maçlardan sırasıyla alnının akıyla çıkan F.Bahçe’de İsmail Kartal’a tebrikler.