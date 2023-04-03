Kadıköy’de tarihi gece

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Beşiktaş, 10 kişiyle Kadıköy’de tarihi bir derbi zaferine daha imza attı. İlk yarıda çok sık duran, pas hatalarının bol olduğu, toplam 23 faülün yapıldığı kalitesiz bir oyun vardı. Fenerbahçe’de Arda Güler dışında sahada ne yaptığını bilen oyuncu yoktu. Buna rağmen Beşiktaş, basit top kayıpları ile oldukça yetersiz bir hücum performansı ortaya koydu. Fenerbahçe de ev sahibi olduğunu hissettiren bir agresiflikte değildi.

KIRILMA ANI KAÇAN PENALTI

Devrenin sonunda çok tartışmalı bir penaltıyla öne geçen Fenerbahçe, bu kritik derbide avuçlarının içindeki 3 puanı akıl almaz derecede kötü bir oyunla 10 kişi oynayan Beşiktaş’a adeta altın tepsiyle sundu. Enner Valencia’nın kaçırdığı penaltı golle sonuçlanmış olsa sarı lacivertliler 1 kişi eksik Beşiktaş karşısında maçı kopartacaktı. Gerçek anlamıyla kırılma anı penaltının kaçtığı 53’üncü dakikaydı.

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REDMOND BÖYLE ISTEDI

Nathan Redmond’ın oyuna girip 3 asist 1 golle sıradışı bir performans ortaya koyması, Cenk Tosun’un müthiş golcülüğü, kaleci Mert Günok’un harika kurtarışlarıyla siyah beyazlılar 10 kişiyle bir başka tarihi derbi zaferine imza attı. Fenerbahçe dünkü derbi yenilgisiyle sadece 3 puan kaybetmedi, son yılların en büyük hayal kırıklığını ve şokunu yaşadı. Sarı lacivertlilerin bu psikolojiyle bundan sonra lige tutunması hiç de kolay değil.