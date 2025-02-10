Jose Mourinho tuzağa düşmedi!

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Fenerbahçe, hafta içindeki Erzurum maçında üç stoperini birden sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Dün Alanya’da da henüz 12. dakikada Çağlar Söyüncü sakatlanıp çıktı. Buna rağmen Jose Mourinho bir çözüm üretebildi ve Sofyan Amrabat’ı savunmanın merkezinde oynattı.

Bu kadar eksiğin olduğu bir Fenerbahçe’nin, son üç resmi maçında kazanan, çıkıştaki Alanyaspor’a karşı çok zorlanacağını düşünüyorduk. Belli ki Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu tüm planını Fenerbahçe’nin arkada bırakacağını umduğu geniş alanlar üzerine yapmış. Ancak Mourinho bu tuzağa düşmedi ve Alanyaspor’a geçiş imkanı tanımadı. Rakibinin fazla üstüne gidip maçı set hücumuna çevirerek Alanya yarı sahasına yerleşmedi.

EDIN DZEKO BİR BAŞKA

Fenerbahçe, Alanyaspor’un tuzağına düşmezken, bu anlayışla çok büyük hücum zenginliği yaşamamasına rağmen, başta Edin Dzeko olmak üzere usta ayaklarıyla skoru almayı bildi. 39 yaşına gelen Boşnak santrfor, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca ile gelen iki golde de ilk bağlantıyı yapan oyuncu. Sarı lacivertli takım Edin Dzeko ile hücuma çıkıp rakip yarı sahaya geçebiliyor. Dzeko olmasaydı, dünkü 11, kenar oyuncuları Filip Kostic ve Oğuz Aydın’ı bu kadar iyi kullanamazdı. Dzeko, takım savunmadan çıkarken hep doğru açıda pas kanalına giriyor, sırtı dönük topu alıyor ve asla kaybetmeden doğru servislerle arkadaşlarını hücuma çıkartıyor.

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Dün Fenerbahçe, çok doğru ve akılcı bir oyun sergiledi, Alanyaspor’a pozisyon vermeden önemli bir 3 puanın sahibi oldu.