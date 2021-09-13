İstek ve çaba güzel de peki ya top kayıpları...

Fenerbahçe istekli ve tempolu başladı. Ancak zaman zaman dağınık bir görüntü ortaya koydu. Direkt oynama arzusuyla çok fazla top kaybı yapan sarı lacivertliler, hareketli oyuna rağmen Sivas kalesi önünde pozisyon zenginliğinden uzaktı.

ALTAY BAYINDIR’A YAKIŞMADI

Sivasspor’a karşı oynamak kolay değil. Topun iki ceza alanı arasında gidip geldiği mücadeleye dayalı tempo oyunu Sivasspor’un işine gelen anlayış ve Fenerbahçe 1-0’lık üstünlüğü bulmasına rağmen oyunu elinde tutamadı. Özellikle kanat hücumlarıyla etkili olan Sivas takımı, devrenin sonunda eşitliği yakaladı. Altay’ın aşırı özgüvenli davranıp Pedro Henrique’yi çalımlarken kaptırdığı top sonrası neden olduğu penaltı milli file bekçisine yakışmadı. Devrede içeriye 1-0 önde girmek çok farklı. İkinci yarıda Fenerbahçe, saha içi organizasyonunda sorunlar yaşamaya devam edince yine çok efor sarf etmek zorunda kaldı.

MERGiM BERiSHA AĞIR DiEGO ROSSi HAREKETLi

Çaba var, istek var ancak basit top kayıpları ve sürekli geriye koşmak zorunda kalan bir Fenerbahçe var. Dün Osayi-Samuel çok gayretliydi, Luiz Gustavo iyi oynadı. Bunların dışında yeni transferlerden Berisha’yı ağır buldum. Rossi hareketliydi ancak alan ve zaman seven tipte bir forvet oyuncusu izlenimi bıraktı. Dünkü beraberlik büyük bir kayıp değil ancak Süper Lig-Avrupa, yoğun maç takvimi henüz başlıyor ve üst üste gelen adale sakatlıkları Fenerbahçe açısından düşündürücü.