İrfan Can ‘nihayet’

Fenerbahçe, İrfan Can’ın golüne kadar sahada yoktu. Ne zaman ki Altay’ın golüne 37’de İrfan Can ile cevap verdi ardından futbol oynamayı hatırladı.

İsmail Kartal’ı tebrik etmek lazım. İlk yarı tel tel dökülen Pelkas’a 45 dakika tahammül etti ve ikinci devrenin başında yaptığı hamleler ile maçın seyrini takımı lehine değiştirdi.

FERDi SOL BEKTE BAŞARILIYDI

Valencia ve Serdar Dursun ile çift santrfora dönen İsmail Hoca, bu değişikliğin de meyvesini aldı. Maça sağ önde başlayan Ferdi, ikinci yarıda sol bek pozisyonunda başarıyla oynadı. Ancak sahanın yıldızı 1 gol, 1 asistle oynayan İrfan Can oldu. Uzun bir aradan sonra yıldız futbolcuyu böylesine istekli ve yeteneklerini sergilerken gördük. Attığı gol çok klastı ve Serdar Dursun’un attığı kafa golünde de son derece etkili bir servis yaptı. 2-1’den sonra net fırsatları da kaçıran sarı lacivertlilerin ikinci yarıda oynadığı futbol “Nihayet” dedirtti.

SADECE DiPTEKiLERi YENDi

3 puan Fenerbahçe için önemliydi. Ancak şunu unutmamak lazım Fenerbahçe ligin en sorunlu ve krizdeki takımını mağlup etti. Aradığı çıkışı yakalayabilmesi için bir galibiyet serisi şart. Son 7 maçta alınan 2 galibiyet var ligin son iki sırasında aylardır maç kazanamayan Malatya ile Altay karşısında ve tek farkla.

Altay ise ilk 30 dakika iyi futbol sergileyip öne geçtiği maçta ikinci yarıda pozisyon üretemedi ve defansif anlamda da direnç gösteremedi. Mert Nobre’nin işi çok zor.

Hakem Hüseyin Göcek ise verdiğivermediği kararlarla iki takımdan da tepki alan bir yönetim gösterdi.