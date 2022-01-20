MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY Yazıları İrfan Can ‘nihayet’
GeriGÜNTEKİN ONAY İrfan Can ‘nihayet’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 20.01.2022 - 08:56 | Son Güncelleme:

İrfan Can ‘nihayet’

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
İrfan Can ‘nihayet’

Attığı gol çok klastı ve Serdar Dursun’un attığı kafa golünde çok etkili bir servis yaptı.

Fenerbahçe, İrfan Can’ın golüne kadar sahada yoktu. Ne zaman ki Altay’ın golüne 37’de İrfan Can ile cevap verdi ardından futbol oynamayı hatırladı.

İsmail Kartal’ı tebrik etmek lazım. İlk yarı tel tel dökülen Pelkas’a 45 dakika tahammül etti ve ikinci devrenin başında yaptığı hamleler ile maçın seyrini takımı lehine değiştirdi.

FERDi SOL BEKTE BAŞARILIYDI

Valencia ve Serdar Dursun ile çift santrfora dönen İsmail Hoca, bu değişikliğin de meyvesini aldı. Maça sağ önde başlayan Ferdi, ikinci yarıda sol bek pozisyonunda başarıyla oynadı. Ancak sahanın yıldızı 1 gol, 1 asistle oynayan İrfan Can oldu. Uzun bir aradan sonra yıldız futbolcuyu böylesine istekli ve yeteneklerini sergilerken gördük. Attığı gol çok klastı ve Serdar Dursun’un attığı kafa golünde de son derece etkili bir servis yaptı. 2-1’den sonra net fırsatları da kaçıran sarı lacivertlilerin ikinci yarıda oynadığı futbol “Nihayet” dedirtti.

Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay oldu
Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu

SADECE DiPTEKiLERi YENDi

3 puan Fenerbahçe için önemliydi. Ancak şunu unutmamak lazım Fenerbahçe ligin en sorunlu ve krizdeki takımını mağlup etti. Aradığı çıkışı yakalayabilmesi için bir galibiyet serisi şart. Son 7 maçta alınan 2 galibiyet var ligin son iki sırasında aylardır maç kazanamayan Malatya ile Altay karşısında ve tek farkla.

Altay ise ilk 30 dakika iyi futbol sergileyip öne geçtiği maçta ikinci yarıda pozisyon üretemedi ve defansif anlamda da direnç gösteremedi. Mert Nobre’nin işi çok zor.

Hakem Hüseyin Göcek ise verdiğivermediği kararlarla iki takımdan da tepki alan bir yönetim gösterdi.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe 2-1 Altay (Maçın özeti ve golleri)
Kayserispor 1-0 Başakşehir (Maçın özeti)