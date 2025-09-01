İlk yarıyı çöpe attı!

Haberin Devamı

Dün ilk yarıdaki Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ıydı. Hatta daha da kötüsüydü. Çünkü Sergen Yalçın, Wilfred N’didi’nin yanında Kartal Kayra Yılmaz’ı oynatıp Orkun Kökçü’yü forvet arkasında konuşlandırıp Rafa Silva’yı sağ kanada çekti. Bu da Beşiktaş takımında ciddi bir tıkanıklık yarattı.

SON YARIM SAAT ÇOK iYiYDi

Dün ilk yarıdaki hücum fukaralığında Beşiktaş’ın rakip ceza sahası topla buluşması sadece 1 idi ve gol beklentisi ise 0.22 olarak gerçekleşti. İkinci yarıda Ernest Muci-El Bilal Toure değişikliği ve özellikle de Joao Mario ve Demir Ege Tıknaz girdikten sonra oyunu adeta tek kaleye çeviren Beşiktaş, çok net 4-5 gol fırsatı buldu ancak pozisyonları bir türlü gole çeviremedi. Son yarım saatte oynanan futbol ve oluşturulan yoğun baskı Beşiktaş’ın oynaması gereken futbol.

Haberin Devamı

MUCi VE RAFA’DAN KANAT OLMAZ

Sergen Yalçın’ın işi kolay değil ancak oyuncuları ve takımı daha iyi tanıma fırsatını buldu ve bazı gerçekler ile şimdiden yüzleşti.

Görünenler net bir şekilde şu ki: Orkun Kökçü daha derinde oynamalı. Asla 10 numara oynamaz. Ernest Muci ve Rafa Silva’dan kanat olmaz. Joao Mario sahadayken top Beşiktaş’ta kalıyor. Bundan sonra siyah beyazlıların transferde artık hata yapma lüksü yok. İstikrarlı, kaliteli ve güvenilir futbolculara gitmesi gerekiyor.