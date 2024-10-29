İki takım arasındaki fark duran topları müthiş kullanan Sara idi

Haberin Devamı

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın gecesi oldu. Davison Sanchez’in golünden sonra oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, topla daha fazla oynayan taraftı. Ancak Davinson Sanchez gibi harika performans ortaya koyan bir stopere takıldı. İyi savunma yapan Galatasaray karşısında Beşiktaş, hem az şut attı hem de duran topları etkili kullanamadı. Halbuki Galatasaray’ın 2 golü de Gabriel Sara’nın servisleriyle adeta birbirinin kopyasıydı.

JOAO MARiO DEĞiL SEMiH ÇIKMALIYDI

İkinci golün ardından Beşiktaş’ın oyundan düştüğünü gördük. Giovanni Van Branckhorst orta alanda yüksek pas isabetiyle oynayan baskıdan topu rahat çıkartan Joao Mario’yu oyundan çıkartmasının da bunda etkisi oldu. Çıkması gereken oyuncu Joao Mario değil Semih Kılıçsoy idi.

Okan Buruk son bölümde yaptığı değişikliklerle hem süreye oynadı hem de takımın direncini artırmak istedi ancak Galatasaray’ın da dengesi bozuldu. Beşiktaş golü daha erken bulabilse bu maçtan puan da çıkartabilirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Victor Osimhen: Mauro Icardi ve beni engelleyemezler Haberi görüntüle

EMiRHAN TOPÇU VE NDOUR’U BEĞENDiM

Dün iki takım arasındaki fark duran topları müthiş kullanan Sara idi. Ayrıca 21 faul yapan Galatasaray, savunmada hemen hemen hiç hazırlıksız yakalanmadı ve Beşiktaş’ın ataklarını olgunlaşmadan durdurdu. Dün Beşiktaş’ta Emirhan Topçu ve Cher Ndour’u, Galatasaray’da ise Gabriel Sara ve çok sert oynamasına rağmen kritik müdaheleleriyle Davinson Sanchez’i beğendim.

Okan Buruk bu sezonki ikinci derbisini de kazanarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Beşiktaş’ın ise net bir kanat forvete ihtiyacı olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. Hakem Arda Kardeşler faüllü oyuna çok fazla izin verdi ve iyi bir maç yönetmedi.