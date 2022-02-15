Harika bir maçtı

Harika bir seyirci önünde son derece keyifli bir maç izledik. Zaman zaman tansiyon yükselse de futbol oynamayı düşünen iki takım seyir zevkini yukarıya taşıdı. Maça iyi başlayan Beşiktaş, Alex Teixeira’nın golüne kadar oyunun hakimiydi. Atiba olduğu zaman siyah beyazlılar orta alanda farklı bir kimliğe bürünüyor. Kanadalı emektar, bağlantıyı sağlamakla kalmıyor; pozisyon bilgisi çok yüksek olduğu için top rakipte iken boşlukları kapatıyor.

KALECi ERSiN HATASIZ OYNADI

Adana Demirspor ise 1-0 yenik duruma düştükten sonra tempoyu yükseltti ve özellikle Balotelli ve Vargas ile etkili oldu. Demirspor’un gerçekten de güçlü, hareketli ve birbirini tamamlayan ofansif hattı var. Dün Yunus ilk yarı gününde değildi. Ama ikinci yarıda Demirspor’un baskı kurduğu anlarda sahneye çıktı ve Beşiktaş savunmasını çok hırpaladı. İkinci yarıdaki etkili oyunuyla ev sahibi ekip puanı fazlasıyla hak etti.

Beşiktaş’ta Vida ve Welinton baskı yedikleri bölümde sağlam durdular ve kritik hamleler ile skoru son bölüme kadar taşıdılar. Kaleci Ersin de dün hatasız oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı.

KARAVELi YiNE YANLIŞ TERCiH YAPTI

Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 17 yaşındaki Emirhan’ı son 30 dakikada oyuna alarak yine yanlış bir tercih yaptı. 30 bin kişi önünde, tansiyonu yüksek, sert mücadele Emirhan’ın maçı değil.

Alex Teixeira’nın golünde asisti yapan Kerem Kalafat’ı ise yine çok beğendim. Hiç top kaybı yapmıyor. Sakin ve oyun zekasıyla oynuyor. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından biri ve şu anda neden bulunduğu konumda olduğunu dün gece oynadığı futbolla ispatladı.