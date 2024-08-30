Harika Beşiktaş ezdi geçti

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Beşiktaş maça çok yüksek bir tempo ve yoğun pres ile başladı. Lugano’yu kendi yarı sahasına hapseden siyah beyazlılar, Rafa Silva’nın dribblingleri ve pasları; Milot Rashica’nın inatçı deparları, Al-Musrati’nin oyun aklı ve Gedson Fernandes’in müthiş dinamizmi ile rakibine büyük üstünlük kurdu. Arthur Masuaku’nun sol kanattan İsviçre temsilcisini çok zorladığına tanıklık ettik.

İLK YARI 4-0 BİTEBİLİRDİ

Takım halinde pres yapan, alan daraltan ve hızlı oynayan Beşiktaş, en az 4-0 kapatacağı devreyi, Ciro Immobile’nin golüyle sadece 1-0 önde kapattı. Top hem ayağında iken hem de rakibe geçince son derece organize bir Beşiktaş vardı sahada. Tek eksik kaçan fırsatlar ile gelmeyen gollerdi.

RAFA VE IMMOBILE BAMBAŞKA

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde oyunu rölantiye almak isteyen Beşiktaş, Lugano’yu cesaretlendirdi. Beraberlik golünün şokunu çabuk atlatan temsilcimiz, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile’nin yüksek kaliteleriyle, Lugano’nun bıraktığı alanları çabuk geçerek şık gollerle farka koştu. Rafa Silva ve Ciro Immobile bambaşka bir seviye. Gedson Fernandes de bu sezon farklı.

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HARİKA BİR TAKIM OYUNU

Giovanni Van Bronckhorst ile Beşiktaş modern futboldan kesitler vererek harika bir takım oyunu ortaya koyuyor. Dün atılan 5 gol var, kaçanları da hesaba katarsak siyah beyazlı temsilcimiz tarihi bir farkı kaçırdı. Ayrıca Lugano son derece inatçı ve mücadeleci bir takım.

Bir Türk takımı için son yıllardaki en keyifli Avrupa kupası maçı oldu. Tebrikler Beşiktaş.