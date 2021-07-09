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Haber Giriş: 09.07.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Güneş'e gelene kadar futbol iklimimiz değişmeli

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Güneş'e gelene kadar futbol iklimimiz değişmeli

Euro 2020’de başarısız olduk, “0” çektik. Şenol Güneş’i 1 günde linç edip yerine başkasını koyunca Türk futbolu düzelecek mi? Asıl tartışılması gereken bu.

Anlık ve günlük, duygularla hareket eden fevri bir toplumuz. 2 kere 10 metre top sürdü diye Emre Mor’u Messi ile kıyaslayacak kapasitede bir medyamız varken, kulüpçülük üzerinden kamplaşıp milli takım kadrosunu ve aldığı sonuçları değerlendiren bir kamuoyu varken bu bataklık gibi herkesi içine çekip boğan futbol ikliminde başarı ancak saman alevi gibi olur.

AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ

Futbolun geldiği noktayı, zirve yapan temposunu, bizde olmayan dayanıklılık seviyesini ve hızı sorgulamamız gerekiyor. Yürüye yürüye, durağan futbol oynanan ülkemizde ne yazık ki atletik olarak Avrupa ülkelerinin çok gerisindeyiz.

U-19 turnuvasını seyrediyorum en iyi kulüplerimiz oynuyor, tempo çok düşük seviyede. Şenol Güneş’e gelene kadar sorgulanması gereken çok şey var. Sığ ve günlük tartışmalar ile kavga-kaos ve algı oyunlarıyla çırpınan ülke futbolunu daha bilimsel, rasyonel ve sportif açılımlarla yukarıya çıkartmak tek çözüm. Değişmesi gereken Şenol Güneş değil; futbolumuzun iklimidir.

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