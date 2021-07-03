Gerçek olmak için fazla iyiler

Turnuvanın en genç takımıyız. Kadrodaki futbolcularımızın hemen hemen hepsi iyi sezon geçirdi. 3 maçı bu kadar temposuz ve kötü oynayarak geçirmemizin tek bir nedeni var: Kamp sürecinin kötü geçmesi.
SÜRANTRENE OLMUŞLAR
Ligi en erken bitirip en uzun kamp yapan takım biziz. Demek ki hazırlık döneminde bazı uygulamalar yanlış yapıldı. Bir oyuncu grubu fiziksel olarak bu kadar geriye gitmez.
Sahada kolektif ve taktiksel olarak yetersiz olsak da direnç anlamında daha üst düzey bir mücadele olabilirdi. Futbolcuların güçsüz ve gamsızmış gibi görünmelerinin nedeni fiziksel çöküş. Turnuvanın başlamasına 1 hafta kala toplanıp 3-5 taktik ve duran top çalışması bile yapsalar, fiziksel olarak bu kadar geriye gitmezlerdi. Bireysel olarak tek bir oyuncumuzun bile üst seviyede olmamasının tek bir açıklaması olabilir: Bu takım sürantrene olmuş.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Macarlar ve İskoçlar, Fransa ve İngiltere gibi devler karşısında kaliteleri düşük olsa da fiziksel olarak çok güçlülerdi. Sonuna kadar savaştılar. Bizim savaşçı kimliğimizden çok uzak görünmemizin nedeni fiziksel yeterliliğimizin olmaması. Yazık oldu. Harika bir jenerasyon ile uzun yıllar sonra dengeli bir takım oluşturmuştuk. Puansız dönmek büyük hayal kırıklığı. Sorgulanması gereken şeyler var. Takım savunması ve rakibe baskıda yerlerdeydik. İsviçre 22 şut attı. Turnuvada kalesine en çok şut atılan takımız. Elemelerde ise iyi savunmanan ve az gol yiyen bir takımdık. Bu durum kamp dönemini işaret ediyor. Bu kadro sıfır çekecek bir kadro kesinlikle değil. Kötü hazırlık, yorgunluk, tükenmişlik bu tabloyu getirdi.
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Almanya, Fransa karşısında yüksek tempolu bir futbol oynamış ancak gol yollarında santrforsuz sistemde sorun yaşamıştı. Dün Portekiz karşısında yüksek bir konsantrasyon ve kararlılık ile maça başlayan Almanya, merkezde İlkay ve Kroos; kanatlarda da Kimmich ve Gosens ile Portekiz’e karşı büyük üstünlük kurdu. Kontrataktan yediği gole rağmen yüksek tempo ve baskıyla adeta rakibini hapseden Almanya özellikle Gosens’in etkili oyunuyla benzer 4 gol atarak güçlü rakibini adeta paralize etti.
VİTES DÜŞÜRDÜLER
Topu hızlı dolaştıran ve etkili presiyle harika bir 60 dakika oynayan Löw’ün takımı skoru bulduktan sonra oyuncu değişiklikleriyle tempoyu düşürüp Macaristan maçını düşünmeye başladı. Dün Portekiz karşısında adeta gövde gösterisi yapan Almanya, bu turnuvanın favorilerinden biri
olduğunu adeta haykıran bir futbol sergiledi. Portekiz ise oturmuş ve güçlü kadrosuna rağmen tempo olarak Almanya’nın çok gerisinde kaldı. Özellikle Bruno Fernandes, hiç etkili olamadı.
FRANSA POZİSYON ÜRETEMİYOR
Grubun diğer maçında Macaristan, 65 bin taraftarının desteği ile epik bir mücadele ortaya koydu. Turnuvanın 1 numaralı favorisi Fransa karşısında 5’li savunmayla alanları çok iyi kapattılar. İtalyan teknik adam Rossi, fizik ve mücadele gücü yüksek birbirine benzer tipte oyunculardan oluşan bir takım kurmuş. Fenerbahçeli Szalai, golü atan Fiola ve Nagy insanüstü bir mücadele ortaya koydular. Fransa’nın kadrosu çok güçlü ancak gömülü ve kalabalık savunmalara karşı zorlanıyorlar. M’Bappe, Benzema ve Griezmann’dan oluşan forvet hattı daha fazla pozisyon üretmeli. Nitekim Fransa’nın attığı gol de bir duran top dönüşü kontrataktan geldi.
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Bakü’de seyirci avantajı bizde, tribün desteği arkamızda. İlk maçı felaket bir oyunla farklı kaybetmişiz ve rakip mütevazı kadrosuyla Galler. Kağıt üzerinde grubun en zayıf halkası. İki üst düzey oyuncuları var; Gareth Bale ve Aaron Ramsey.
Onlar da 5 yıl önceki formlarından çok uzak.
İlk 11’deki 5 oyuncuları alt ligde oynuyor.
Tüm bu faktörleri üst üste koyunca ne beklersiniz? Kazanma duygusu ve kararlılığıyla favori gibi oynayan bir milli takım. Ama maç başlıyor, topu oynayan Galler. Tehlikeler yaratan Galler. Verdiğimiz pozisyonun bire bir kopyası ile kalemizde golü gördük. Bale, savunma arkasına Ramsey’yi kaçırdı. Kontrol edilmesi gereken iki üst düzey oyuncuları var. Onu da beceremedik.
Savunma yapamadık. Hücumda yine üretken değildik.
SORUN ÇOK DERiNDi
Şenol Hoca İtalya maçından farklı iki isimle millileri sahaya sürdü. Ancak sorun sadece iki oyuncu değişikliği ile çözülemeyecek kadar derindi. Orta sahada varlık gösterememiştik. Dün de ozan Tufan ile okay İtalya maçındaki gibi kötü oynadılar. Şenol Hoca nedense İrfan Can’ı hiç düşünmedi ve 83’te oyuna aldı.
Son yılların en iyi futbolunu oynayıp 2-0 kazandığımız Konya’daki Fransa maçı 11’ine baktım. Merkezdeki ikili İrfan Can ile Dorukhan. 1-0 yenik durumdayız, Kaan Ayhan’ı stoperden orta alana çekmek niye? Artık elenme noktasına gelmişsin alsana risk?
Tamam, bu karşılaşmaya çıkarken 27 maçtır kaybetmeyen İtalyanlar favoriydi, ancak 3-0 kaybettiğimiz maçta büyük bir oyun üstünlüğü ile bizi mağlup ettiler. İlk 30 dakika yaptığımız gömülü savunma ile iyi direnç gösterdik ancak İtalyanlar’ın orta sahası, yoğunluğu çok yüksek bir pres ile kendi yarı alanımızdan çıkmamıza izin vermedi. Sadece uzun toplarla İtalya yarı sahasına gitmeye çalıştık. Yoğun baskıya stoperlerimiz ve kaleci Uğurcan ile direnmeye çalışan bir milli takım görüntüsü vardı.
BAŞIMIZI DÖNDÜRDÜLER
Olumsuz görüntümüze rağmen devreyi 0-0 bitirmek ay yıldızlı takımımız için adeta bir piyango idi. Merih’in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştükten sonra da reaksiyon veremedik ve İtalyanlar baskıya devam etti. Arada çok ciddi bir tempo ve fizik kalite farkı vardı. Jorginho, Barella ve Locatelli’den oluşan İtalya orta sahası, beklerin de katılımıyla bu alanda bize büyük üstünlük kurdu. Berardi, İmmobile ve Insigne’den oluşan forvet hattı da son derece hareketli ve hızlı futbollarıyla adeta başımızı döndürdü. Ciddi bir fiziksel farkın ötesinde İtalya, hem saha içi organizyonu hem de teknik kalite olarak millilerimize büyük üstünlük kurdu. Maçın hiçbir bölümünde topu rakip yarı sahaya organize bir şekilde taşıyamadık. Topu ilerde hiç tutamadık. Okay sadece savunmanın içinde kaldı. Ozan top tutamadı, sırtı dönük top alıp hiç servis yapamadı. Şenol Güneş, değişikliklerle zayıf kaldığımız orta alanı güçlendirmek istese de hamleler işe yaramadı.
CENGİZ MUTLAKA OYNAMALI
Turnuvaya kötü başladık ve artık bu maçı geride bırakmamız gerekiyor. Önümüzdeki rakipler Galler ve İsviçre; İtalya kadar güçlü değil. Fakat topu daha hızlı dolaştıracak ve rakip yarı sahaya çok daha hızlı geçip etkili hücumlar yapacak bir formül bulmamız şart. Cengiz Ünder, dribbling özelliği olan, adam eksilten tek hücum oyuncumuz. Bundan sonraki 2 maçta ilk 11’de oynaması şart. Kenan çalışkan bir futbolcu fakat teknik olarak bu seviye için fark yaratacak bir kalitesi yok. Yusuf da kendi standartının çok altında kaldı ve çok az topla buluştu. Dün geceyi unutup bambaşka bir plan ile Galler maçına odaklanmalıyız. 2 Haziran’da Fransa karşısında seyrettiğim Galler, zayıf bir takım görüntüsü verdi. Şenol Güneş, bu seviyede daha yüksek tempoya çıkacak oyuncuları sahaya sürmeli. Aksi takdirde beklentilerin aksine millilerimiz eve erken dönebilir. Galler maçı bizim için final niteliğinde ‘olmazsa olmaz’ bir maç olacak. Önce psikolojik sonra da fiziksel olarak iyi hazırlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJPRmRCM29NZiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Antalyaspor, sezonun son maçında bir çok oyuncusunu dinlendirdi ve tamamen kupa finaline odaklanarak sahaya çıktı. Ersun Yanal’ın bu sezon kurguladığı 6’lı savunma bloğunu aşmakta birçok takımın zorlandığını gördük. Beşiktaş, Josef ile bulduğu erken golle Yanal’ın tüm planlarını altüst etti. Ardından da topun ve oyunun kontrolünü elinde tutarak rahat bir maç çıkarttı. İkinci golde ise sezonun iki flaş ismi sahne aldı. Ghezzal’ın hazırladığı pozisyonu Rosier şık bir vuruşla bitirdi ve Beşiktaş, kupanın bir kulpundan tutmuş oldu.
WELiNTON’DAN KRiTiK MÜDAHALELER
2-0’ın hemen ardından Atiba’nın direkten dönen topu ile farkı 3’e çıkartma fırsatından yararlanamayan siyah beyazlılar, ikinci devre skor avantajıyla risk almadan maçı bitirmek istedi. Welinton’un son derece kritik 3 müdahalesiyle Antalyaspor’u maça ortak etmeyen Beşiktaş, bu kadar eksiğe; mental ve fiziksel yorgunluğa rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupa ile kapattı. Sezon başından bu yana ligi ve kupayı domine eden Sergen Yalçın’ın takımı 145 takımın katılımıyla oynanan Türkiye Kupası’nda da şampiyon olarak gücünü bir kez daha gösterdi. Çifte şampiyonluk kazanan Beşiktaş’ta üstelik Cenk Tosun son 9, Abubakar ise son 8 maçta oynamadı.
KADROLAR DEĞiL TAKIMLAR ŞAMPiYON OLUR
Hep vurguluyorum: kadrolar değil takımlar şampiyon olur. Sergen Yalçın arkadaşlığın müthiş olduğu harika bir takım inşaa etti. Sakatlık sorunlarıyla giderek daralan kadroya rağmen pes etmedi. Ve futbolcuyken futbol tarihine altın harflerle yazdırdığı adını şimdi de teknik adam olarak çifte şampiyonluk ile yazdırdı.
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TÜRK futbol tarihinin iki köklü takımının mücadelesinde Altay maça golle başladı. Böylesine kritik bir Play-Off eşleşmesinde ilk dakikada golü bulmak büyük bir öz güven getirir. Üstelik sezon içinde 2 maçı da kaybettiğiniz bir rakibe karşı... İstanbulspor, VAR ile gelen penaltıyla beraberliği yakaladı ve karşılıklı goller ile başlayan maç hız kesmeden devam etti.
Arka arkaya gol kralı Paixao’nun 2 golüyle maçı 3-1’e taşıyan Altay, İstanbulspor’a oranla çok daha tecrübeli bir kadroya sahip. Başta Poko, Scuk, Regattin, İbrahim, Tolga ve sonradan oyuna giren Mossoro gibi isimler başta olmak üzere takımın hepsi süper ligde oynamış isimler.
Mustafa Denizli gibi olağanüstü bir kariyeri de bu faktöre ekleyince maç içinde 3-1’i bulan Altay, farkı nasıl artıramadı ve kendisine final kapısını sonuna kadar açacak skoru alamadı? 2. yarı risk alan ve kendi yarı alanında büyük boşluklar bırakan İstanbulspor karşısında çok net fırsatlar yakalayan İzmir’in siyah beyazlıları, final pasları ve vuruşlarında beceriksiz davranınca İstanbulspor maça tutundu ve kendisine avantajı getirecek golü yine penaltıyla bularak maçı 3-2’ye getirdi. Altay’ın attığı 3. golde büyük hatası bulunan kaleci Alperen, 85’de dünyanın en iyi kalecilerini kıskandıracak bir kurtarışla skorun 4-2’ye gelmesini engelledi. Altay, gol için rakip kaleye gittiği zaman çok etkili ve kolay pozisyona giriyor. Ancak takım savunmasında sorunlar yaşıyorlar ve bireysel hata sayıları fazla.
ALTAY 1 ADIM ÖNDE
Çok keyifli bir 90 dakika izledik. İstanbulspor daha organize bir ekip, Altay’ın ise bireysel oyuncu kalitesi daha yüksek. Bakalım rövanş maçında ‘Büyük Mustafa’nın nasıl bir planı olacak? Çünkü Denizli, bu tip finalleri onlarca kez oynadı ve kazanmanın yollarını bilir.
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Ancak sezon başından bu yana gömülü savunma yapmakta bocalayan siyah beyazlı ekip topu Göztepe’ye bırakıp savunmaya çekildikten kısa bir süre kalesinde bir tehlike yaşadı ve hemen akabinde golü yedi. 1-1’den sonra demoralize olan ve telaşlı bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, devrenin sonlarına doğru toparlandı ve tekrar oyun üstünlüğünü eline aldı.
2. YARIYA BASKILI BAŞLADI
İkinci devreye baskılı başlayan Beşiktaş, topa sahip olarak Göztepe’yi baskı altına aldı. Çok adamla rakip ceza alanına giden siyah beyazlılar rakibini hataya zorlarken Larin’e yapılan penaltıyı Ghezzal gole çevirince tekrar üstünlük sayısını buldu. Topu kalesinden uzak tutmak için önde baskıya devam eden Beşiktaş, rakibine pozisyon vermeden maçı tamamladı.
EN İYİ OYNAYAN TAKIMDI
Dile kolay 42 haftalık kırıcı, yorucu bir maratonu şampiyon olarak tamamladı siyah beyazlılar. Son düzlükte Aboubakar, Cenk, Oğuzhan ve Ljajic’den de faydalanamayan Sergen Yalçın, son haftalarda aşırı yoğun maç trafiği ve kadro erozyonuna rağmen bocalasa da mutlu sona ulaşmayı başardı. Ligin en çok gol atan, en iyi futbol oynayan, en uzun liderlik koltuğunda oturan takımıydı Beşiktaş.. Başta Sergen Yalçın ve oyuncu grubu olmak üzere taraflı-tarafsız herkes Beşiktaş’ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor. Alkışlar şampiyon Beşiktaş için.
Karagümrük’ün öne geçmesinden sonra şuursuz ve kontrolsüz oynayan siyah beyazlı takım, kalesinde net bir pozisyon daha verirken Welinton mucizevi bir şekilde golü önledi. İlk devrenin son bölümünde Ljajic’in sakatlanması da Beşiktaş için ciddi bir şanssızlık oldu.
SAVUNMAYI ÇÖZEMEDİ
İkinci yarıda tüm hatlarıyla yoğun bir baskı oluşturan Beşiktaş, Ghezzal ile bulduğu beraberlik golünden sonra da prese devam etti. Her şey Beşiktaş’ın lehine giderken Zukanovic’in de atılmasıyla ibre iyice Beşiktaş’a döndü. Ancak oyunun hakimi siyah beyazlılar Karagümrük’ün etkili tek kontraatağıyla 2-1 yenik duruma düştü. Kulübede ofansif hamle şansı olmayan Sergen Yalçın, Necip-Dorukhan değişikliğini daha erken yapabilirdi.
Beşiktaşlı futbolcular her şeylerini ortaya koydu ancak aşırı istek saha içi organizsyonunu olumsuz etkiledi. Aşırı telaş siyah beyazlı futbolcuları olumsuz etkilerken Beşiktaşlılar Karagümrük’ün katı savunmasına karşı çözüm üretemedi.
HER MAÇ ÇATIR ÇAYIR OYNANDI
Dünkü sonuçları gördükten sonra cumartesi günü her şey olabilir. Beşiktaş, kazanmak zorunda ancak gördük ki her maç çatır çatır oynandı. Kimsenin 3 puanı cebinde değil. Gerek Malatya, gerek Göztepe ikisinin de gereken mücadeleyi ortaya koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sakin olan biraz da şanslı olan ipi göğüsleyecek.
Şu bir gerçek ki Beşiktaş, avuçlarının içinde tuttuğu şampiyonluk ipi artık kendi ellerinde değil. Siyah beyazlılar kazanıp Galatasaray’ın alacağı skoru bekleyecek. Beşiktaş’ın 2 gol avantajı var ve Galatasaray ile karşılaşacak Malatya takımı son 9 maçının hiçbirinde kalesinde 2 gol görmedi. Cumartesi günü hiç tanık olmadığımız bir lig finaline daha tanık olacağız.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJSRVBCMThzbiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
İki takım da birbirlerinin istediği oyunu sergilemesine izin vermezken Beşiktaş, Aboubakar ve N’koudou’yu fazlasıyla aradı.
Galatasaray 2 kez öne geçmenin avantajıyla kendi yarı sahasında alan vermeyen bir kurguyla oynadı. Beşiktaş ise topu rakip ceza alanına etkin bir şekilde getirmekte zorlandı. Dolayısıyla kale önü zenginliğinden uzaktı siyah beyazlılar.
ATIBA KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ
Galatasaray, kötü gününde olan Atiba’ya baskı uygulayıp pas kanallarını kapattı. Beşiktaş güçlü olduğu Rosier ve Ghezzal’li sağ kanadını dün ilk kez bu kadar az kullandı. Sergen Yalçın, yedek kulübesi ve oyuna hamle konusunda Fatih Terim kadar şanslı değildi ve son bölümde Galatasaray bu avantajını iyi kullanarak Arda Turan ile skoru 3-1’e taşıdı. Maç 2-1 iken Sergen Yalçın’ın oyunu ve skoru kendi lehine çevirecek değişikliklere imza atamamış olması siyah beyazlıların en büyük zaafı idi. Nitekim Beşiktaş, son dakikalarda yenilgiye razı olmak durumunda kaldı.
SADECE JOSEF İYİYDİ
Galatasaray, derbide kazanıp şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı. Sarı kırmızılılar akılcı bir taktik öne geçmenin avantajını iyi kullandı ve kadro zenginliği avantajıyla ezeli rakibini mağlup etti. Dün sahanın en iyisi Galatasaraylı Gedson Fernandes idi. Beşiktaş’ta ise Josef dışında bekleneni veren oyuncu yoktu. Derbide Beşiktaş kaybetmesine rağmen ipler hala siyah beyazlıların elinde.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJSRVBCMThzbiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Sergen Yalçın futbolculuğu döneminde de derbileri çok severdi. Beşiktaş’ın başında teknik direktör olarak sahaya çıktığından beri de hiç derbi kaybetmedi. Son 2 haftadaki Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında çok iyi futbol oynayarak kazanan Beşiktaş, müthiş bir öz güvenle Galatasaray’a konuk olacak.
Bir futbol takımı için kolektif oyun ne kadar önemliyse Beşiktaş’ın yakaladığı bu moral motivasyon da derbide siyah beyazlı ekibi avantajlı kılıyor.
Beşiktaş özellikle orta sahada Galatasaray’a oranla ağır basıyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal birbirleriyle son derece uyumlu ve yüksek pas kalitesi ile oynayan isimler. Galatasaray ise sezon başından bu yana bu alanda arayışlarını sürdürüyor.
Özellikle bu tip maçlarda orta sahayı ele geçiren kazanmaya her zaman daha yakın.
Süper Lig’in ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Beşiktaş ezeli rakibine orta alanda üstünlük kurmuştu. Ben cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmada da benzer bir performans bekliyorum.
"ZEVKLİ GEÇMEYE ADAY, HARKİKA BİR FUTBOL ŞÖLENİ BİZLERİ BEKLİYOR"
Ligde son 3 haftaya girilirken Beşiktaş 81 puanla lider durumda. Galatasaray ise 76 puanla siyah beyazlıları takip ediyor. Bu tabloya bakıldığında Galatasaray mutlak kazanmak zorunda. Deplasmanda oynanacak karşılaşmada beraberlik ise Beşiktaş için kötü sonuç değil. Ancak ben yine de siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın’ın tüm planlarını derbide galibiyet üzerine yapacağını düşünüyorum.
Beşiktaş, maça o kadar hızlı ve arzulu başladı ki henüz 13 dakika dolmuşken 3-0’lık skoru buldu. 3 gün önce Rizespor maçında da etkili bir baskıyla başlayan siyah beyazlılar, rakibini hapsetmiş ve ilk bölümde sonuca gitmişti, dün Rizespor maçından çok daha hızlı bir başlangıç oldu. Bu süre içinde kaleci Munir’in kurtarışlarını da hesaba katarsak aradaki oyun farkının inanılmaz boyutlarda olduğunu belki ifade edebiliriz. Hız kesmeyen siyah beyazlılar ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatırken, toplam 10 isabetli şut attı 1 topu da direkten döndü. Bu muhteşem futbola Hatayspor hiçbir şekilde cevap veremezken tempo, teknik ve bitmeyen iştahla oynayan Beşiktaş henüz ilk yarıda tarihi bir skora ulaşabilirdi.
SEYRiNE DOYUM OLMADI
Rachid Ghezzal sezonun yıldızı, Cezayirli yıldıza Adem Ljajic’in oyun zekası ve tekniği de eklenince seyrine doyum olmayan bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Dün N’Koudou, N’Sakala ve Rosier de kanatları çok iyi kullandılar. Josef ve Atiba da zaten her zamanki istikrarlarıyla orta alanı domine ettiler.
Sergen Yalçın’ın takımı sahayı çok iyi parselleyip, alan daraltıyor ve topu çok hızlı dolaştırıyor. Rakip ceza alanına geldikten sonra Ghezzal ve Ljajic’in ayağından çıkan klas paslarla kolay pozisyon üretiyor.
Hakkını teslim edelim Rosier ise gerçekten büyük bir güç. Bitmek bilmeyen bir temposu var ve çok etkili servisler yapıyor. Açık ara bu ligin en iyi sağ beki.
Dün Beşiktaş olağanüstü bir iştahla yüksek nitelikli baskıyla büyük bir gövde gösterisi yaptı.
LARiN SÜREKLi GOL ARADI
Larin için de ayrı bir paragraf açmak lazım. Kanadalı golcü 4 tane attı, sürekli aramaya devam etti. Aboubakar ve cenk Tosun gibi iki önemli golcü yok. Son 2 maçın yıldızı Gökhan Töre riske edilmedi. Ancak Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki kararlılığını ve oyun gücünü lig 5’incisi karşısında tarihi bir farka ulaşarak gösterdi.
Başlama düdüğünden itibaren kazanma arzusu ve kararlılığını sahaya yansıtan Beşiktaş, ilk 45 dakikada rakip ceza alanında 23 kez topla buluştu. Başta Ghezzal olmak üzere Ljajic ve Gökhan Töre kalabalık Rizespor savunmasının arasında çok ince işlere imza attılar. Ghezzal’ın N’Koudou’ya yaptığı asist sezonun özetler nitelikteydi. VAR’dan dönen 2 gol dışında kaleci Gökhan’ın kurtarışları farkın büyümesini engelledi.
GÖKHAN, SANTRFORDA LARIN'DEN DAHA İYİ
İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre ve Ghezzal’ın birbirine nazire yaparcasına attığı 2 şık golle maçı 3-0’a getirdi. Gökhan Töre bu yeni rolünü benimsedi ve Larin’in santrfor performansından çok daha verimli. Gökhan, hareketli, teknik ve güçlü bir oyuncu. Sergen Yalçın, olumsuzluklardan bile takımı lehine çözümler üretebiliyor. Dün kulübenin yetersizliği yüzünden son bölümde sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar arka arkaya yediği 2 gol ile duraklamalara sancılı girdi.
SERGEN YALÇIN'IN DURUŞU EN ÖNEMLİ FAKTÖR
Rize deplasmanında sezonun en değerli 3 puanlarından birini elde eden Beşiktaş, açık ve net ifade edelim dün oynadığı 60 dakikalık futbolla maç kaybetmez. Görünen o ki sadece güçlü oyun değil Beşiktaş’ın takım ruhu ve arkadaşlık seviyesi de son derece yüksek. Yoğun maç takviminde eksiklere rağmen bu konsantrasyon seviyesi ve kazanma arzusu şampiyonluk yarışında önemli. Tüm futbolcular özveriyle oynuyor ve sorumluluklarının farkında. Sergen Yalçın’ın işler iyi gitmediği zaman bile sergilediği özgüvenli duruş Beşiktaş’ın bu sezonki zirve yürüyüşünde önemli bir faktör.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJSRVBCMThzbiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Fenerbahçe, dün Kasımpaşa önünde sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynadı. İstekli, coşkulu ve tempolu oynayan sarı lacivertliler topu hızlı dolaştırdı, kanatları etkili kullandığı gibi merkezden de delici ve etkili hücumlar yaptı.
Fenerbahçe’nin saha içindeki beyni Sosa’ya İrfan Can, Mert Hakan ve Ozan Tufan da yardımcı olunca ortaya keyifli bir futbol çıktı. İlk yarıda 3 gol bulan sarı lacivertli ekip, kaleci Ertuğrul’un kurtarışları olmasa henüz ilk yarıda daha büyük bir farkı yakalayabilirdi.
Kasımpaşa’ya pozisyon vermeyen Fenerbahçe’nin, kaleci Harun Tekin’in büyük hatasıyla kalesinde şok bir gol görmesine rağmen demoralize olmaması da bir diğer artısı idi.
‘MAÇI KAZANDIM’ DUYGUSU
İkinci devre ‘maçı kazandım’ duygusuyla tempoyu düşüren Fenerbahçe daha çok topa sahip olup Kasımpaşa’yı kalesinden uzakta tutmak istedi.
İlk yarıdaki yüksek temponun da etkisiyle dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtilerinin de artması Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki oyununu olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi.
Süper Lig’de artık hataya yer olmayan final maçları oynanıyor. Fenerbahçe, 3 puanın ötesinde oyununu da yukarıya çıkartarak şampiyonluk yarışına devam ediyor.
PAŞA iLK DEVRE KÖTÜYDÜ
Kayserispor karşısında sahaya 7 eksikle çıkan Beşiktaş, son derece istekli, hareketli ve dinamik bir görüntü ortaya koydu. Başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan siyah beyazlılarda forvet bölgesinde rakip kaleye en yakın hangi ismin oynayacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın, tercihini Gökhan Töre’den yana kullanırken bu tercihin dün için en doğru seçim olduğu ortadaydı. Gökhan belki gol atamadı ama top tuttu, arkadaşlarına servis yaptı, hareketli oyunuyla Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Dün N’Koudou, Ghezzal ve Ljajic skora yönelik önemli katkı sağlasa da Gökhan Töre oynadığı futbol ve çalışkanlığıyla başarılıydı. Rakip kalelere yönelik bir oyun yapısı olmadığı için eleştirilen N’Koudou 2 golle maça damga vururken; Ghezzal ve Ljajic de teknik kaliteleriyle hücumları organize etti. Dün Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor dışında farklı bir ekip olsaydı işi daha zor olabilirdi.
ÇAKIR CiDDi HATALAR YAPTI
Bu galibiyette ve oyunda Sergen Yalçın’ın payı çok büyük. 7 eksiğe rağmen takımına ve camiasına özgüven veren Sergen Hoca’nın önünde artık 5 viraj var. Bu yoğun maç takviminde tüm takımlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş bu süreçte en çok kırılan takımlardan biri ve dünkü 3 puan bu açıdan çok değerli. Cüneyt Çakır gibi deneyimli bir hakem skora ve oyuna tesir edecek ciddi hatalar yaptı. İkinci yarıda N’Koudou’nun Emre tarafından düşürülmesi açık penaltıydı. Bir maçta 2 penaltı verilmez diye bir kural yok. Ayrıca sarı kartlı oynayan ve maç boyunca 8 faul yapıp rekor kıran Pedro Henrique’nin Montero’nun yüzüne darbesinin ikinci sarı karttan atılmaması da Çakır’ın önemli hatasıydı.
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Trabzonspor ilk yarıda 3 kez gole yaklaşırken Galatasaray devre boyunca tek isabetli şut dahi atamadı. İlginç olan ise kaybettiği takdirde şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalacak olan sarı kırmızılı ekibin ilk 60 dakika boyunca pasif bir anlayışla sahada yer almasıydı.
EDGAR'DAN MÜTHİŞ GOL
Emre Akbaba hamlesi ve Babel’in sol kanata geçmesiyle hareketlenen Galatasaray, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Trabzonspor’u baskı altına aldı. İlginçtir, Galatasaray’ın iyi oynamaya başladığı süreçte gol Trabzonspor’dan geldi.
Luyindama’nın hatasıyla Edgar müthiş bir gole imza atarken son bölümde Abdullah Avcı’nın ileri uçta oynayan 4 oyuncusunu birden oyundan alması ile Trabzonspor’un saha içi düzeni sekteye uğradı. Galatasaray da demoralize girdiği son dakikalarda baskı oluşturup beraberlik golünü attı.
Beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçtu ancak bu oyun ile kazanmayı ikisi de hak etmediler. Özellikle Trabzonspor, böyle bir Galatasaray’ı yakalamışken neden kazanamadığını sorgulamalı.
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Sivasspor’a karşı oynamak hiç kolay değil. Rakibin işini bu kadar güçleştiren bir başka takım daha yok ligimizde. Orta alanda herkesin ensesinde markaj yapan bir futbolcu varken oyun kurmak gerçekten çok zor. Orta alanda yakın ve temaslı oynayan Sivassporlu futbolcular, sadece ilk yarıda 12 faul yaptı ve Beşiktaş’ı tamamen kilitledi. Devrenin sonunda Aboubakar’ın sakatlanmasıyla Sergen Yalçın, Larin’i santrfora, N’Koudou’yu da sol tarafa almak zorunda kaldı.
LJAJiC KALiTEYi ARTIRDI
İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Rosier ile gole en çok yaklaştığı pozisyonu buldu. Son 30 dakika baskısını artıran siyah beyazlılar golü getirecek aksiyonlarda yetersizdi.
Ljajic girdikten sonra pas kalitesi arttı ancak bu kez de N’Koudou’nun top kayıpları ve Larin’in stoperlerin arasındaki etkisizliği Beşiktaş’ın hücumda bocalamasana yol açtı.
GHEZZAL NEDEN ÇIKTI?
Sergen Yalçın’ın takımın en yaratıcı oyuncusu Ghezzal’i bitime 20 dakika oyundan alması da şaşırtıcıydı. Beşiktaş, puan kayıplarına Sivas’ta da hiç parlak olmayan bir futbolla devam etti. Dünkü skor kayıp veya sürpriz değil. Asıl kayıp Ankaragücü karşısında alınan beraberlik idi.
Sivasspor’un dün adama adama markajla, 22 faulle oynadığı ve kaleye isabetli şut atmadan bitirdiği maç ise kırmızı beyazlı ekibe yakışmadı.
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Beşiktaş, ilk yarının tamamında oyunun mutlak hakimiydi. Ankaragücü’nü kendi yarı alanına hapseden siyah beyazlılar maçın henüz başında öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Kazanılan penaltıyı Kevin N’Koudou ciddiyetten uzak bir vuruşla gole çeviremedi. Beşiktaş, Ankaragücü’nü ilk 45 dakika boyunca hiç kendi ceza alanına sokmazken hücumda güçlü oyununa paralel bir zenginlikten uzaktı.
Devrenin son anlarında Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen lider, ikinci devrenin başında Ankaragücü’nün ön alanda yaptığı baskıyı da kolay kırdı ve 2-0’lık üstünlüğe ulaştı.
GHEZZAL, JOSEF VE ROSİER
Beşiktaş, “Maçı koparttım” derken Welinton’un sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Başkent ekibi tekrar maça ortak oldu.
2-1’den sonra son bölümde zaman zaman telaşlı görünen siyah beyazlılarda günün en başarılı ismi hiç tartışmasız Rachid Ghezzal idi. Cezayirli yıldız dışında Josef ve Rosier iyi performans ortaya koydular.
Beşiktaş, Aboubakar’ı fazlasıyla aradığı bir başka maçı daha geride bıraktı. Ligde 15 golü olan Larin tek santrfor oynadığı maçlarda çok verimsiz oynuyor.
ATİBA ÇIKMAMALIYDI
Dün siyah beyazlıların iyi maçlarından biri değildi. Son 15 dakika topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanan ve Ankaragücü’nün üzerine gelmesine fazlasıyla izin veren Beşiktaş 90’da penaltıdan yediği golle 1 puana razı olmak zorunda kaldı.
Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek aptallıktır demiş Albert Einstein... Dün Emre Belözoğlu en az 3 tanesi her maçta yedek oturan 5 yetenekli orta saha oyuncusunun hepsini birden sahaya sürdü. Ofansif istatistiklerde hiç görünmeyen, maç başına ortalama sadece 1 top kazanan Gustavo ve asla verim alınamayan kanat oyuncularında ısrar etmek yerine Emre Belözoğlu’nun radikal değişimi yerindeydi.
HÜCUMDA HAREKETLiYDi
Fenerbahçe, bu 5’li teknik kalitesi yüksek futbolcusuyla iyi pas yaptı. Hücumda hareketli ve etkili oldu. Gaziantep gibi güçlü bir ekip karşısında da bu kurguyla beklenenden az pozisyon verdi.
Emre Belözoğlu, 2-1’den sonra son bölümde skoru koruma amaçlı olarak Sosa-Gustavo değişikliğini yaparken hücum bölgesinde Gaziantep’in bıraktığı alanları kullanma amaçlı Samuel ve Sinan’ı sahaya sürdü. Son 15 dakikalık bölümde tüm tedbirlere rağmen Gaziantep FK 3 tane çok net gol fırsatından yararlanamadı.
70. DAKiKAYA KADAR iYiYDi
Fenerbahçe 70 dakikasını iyi; son 20 dakikasını telaşlı ve sıkıntılar geçirdiği maçı 3-1 kazanarak zirve yarışına tutundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan’ın ilk yarıda Gaziantep’in faul gerekçesiyle iptal ettiği golünde verdiği karar herkesi şaşırttı.
Bu maç Emre Belözoğlu’nun tercihleri ve hamleleriyle kazanıldı. Hiçbir şey üretmeyen Samatta ve Samuel gibi isimlerde ısrar etmek yerine farklı bir formasyon ve oyun arayışı Emre Belözoğlu açısından olumluydu.
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Beşiktaş dün adeta ateşle oynadı. Siyah beyazlılar 90 dakika boyunca kendi oyun kalitesi ve temposunun çok altındaydı. Savunmada Josef’in yokluğu çok net hissedildi. Atiba ilk 15-20 dakika dışında yorgun göründü. Dorukhan’ın maç eksikliği göze çarptı.
Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen Erzurumspor’a yakalandı. İlginçtir rakibine pozisyon vermeden kalesinde 2 gol gören siyah beyazlı futbolcular, bu durumun tedirginliğini maçın sonuna kadar yaşadı.
Pas isabet oranının tüm sezonun gerisinde kalması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi. 7 günde 3’üncü maçı böylesine yüksek bir rakımda oynamak da Beşiktaş’ın fiziksel performansını aşağı taşımış olabilir.
Önemli olan tüm bu zorluklarla karşılaşmışken kazanabilmek...
RACHiD GHEZZAL’IN SOLO PERFORMANSI
Dün sezonun anahtarı Rachid Ghezzal’ın ‘solo’ performansıyla gelen 3’üncü gol siyah beyazlıları bir kez daha öne geçirdi.
Cezayirli yıldız Beşiktaş’ı asistleriyle bugüne taşıdı ancak dün işler kötü giderken attığı beceri dolu gol belki de şampiyonluğu getirdi.
Sergen Yalçın’ın son bölümde oyuna soktuğu Necip, Mensah, Gökhan Töre ve N’Kodou takıma ihtiyacı olan enerjiyi verdi ve Gökhan Töre ile farkı 2’ye çıkarıp son dakikalara rahat giren Beşiktaş, kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Gerçek olmak için fazla iyiler
İtalya turnuvanın başından beri en istikrarlı takım. Belçika gibi güçlü ve kaliteli bir rakip karşısında ilk yarıda yüksek tempo ve baskıyla müthiş bir oyun ortaya koydular.
Mancini, birlikte hareket etme becerisi ve pratiği son derece yüksek bir takım yarattı. Jorginho-Veratti ve Barella orta sahası hem müthiş bir baskı yapıyor hem de topu hızlı ve efektif şekilde taşıyor. Beklerin hücuma katkısı ve özellikle hücumdaki 3’lünün hareketliliğiyle de İtalya’yı öne çıkarıyor. ‘Azzurri’ (maviler), ilk günden beri oynadığı futbolla “Turnuvanın 1 numaralı favorisiyim” diye haykırıyor. Tek olumsuzluk: Harika bir turnuva geçiren Spinazzola’nın sakatlığı.
İSPANYA TOPA SAHİPTİ AMA...
Real Madrid’den tek oyuncuyu dahi kadroya çağırmayan Luis Enrique, inşa ettiği gençleştirilmiş İspanya takımını yarı finale taşıdı. Turnuvanın topa en çok sahip olan takımı İspanya. Güçlü bir pas oyunu ortaya koyuyorlar ama oyunu rakip yarı alana yıkmak ve pasın ötesinde skor bulmada sorun yaşıyorlar. Bu oyun anlayışı ve rakip kale önündeki sorunlar İtalya’yı geçebilmek için yeter mi? Sanmıyorum.