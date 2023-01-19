Gedson Fernandes muhteşem ama Beşiktaş değil

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Beşiktaş, oyunun büyük bölümünde dağınık bir görüntü ortaya koydu. Takım boyu uzundu, bloklar arasında ciddi kopukluklar vardı. Sol kanat hiç işlemedi. N’Koudou aldığı her topu kaybetti, Umut Meraş da Şenol Güneş’e “Hocam beni oynatma! Ben Beşiktaş futbolcusu değilim” dercesine bir performans ortaya koydu.

TAKIM ÜSTÜNKEN BU KEZ SAKATLANAN CENK YOKTU

Şenol Hoca, N’Koudou ve Emrecan’ı çıkartıp Saiss’i stopere çekti, Cenk Tosun’u santrfora alıp işleri biraz olsun yoluna koydu. Son Masuaku hamlesiyle de üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Beşiktaş’ın oyunun son bölümünde ve uzatmalarda atak devamlılığı sağladığı bölümlerde de sakatlanıp çıkan Cenk Tosun oyunda yoktu.

GEDSON SEViYESiNDE BiR TAKViYE iLE SEViYE ATLAR

Dün akşam Başkent’te muhteşem bir Gedson Fernandes seyrettik. Bir futbolcu bu kadar geniş bir alanda yüksek tempoyla bu kadar nasıl koşabilir? Bu kadar yüksek enerji ile ikili mücadele kazanıp pas arası yapar. Orta alanda pas organizasyonu dışında delici dribblingler ile nasıl rakip savunmayı zorlar? Gerçekten de şaşkınlıkla izledik. Gedson’un temposuna yakın bir orta saha daha transfer edilirse Beşiktaş bambaşka bir seviyeye ulaşır.

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ANKARAGÜCÜ SERT BiR TAKIM OLMUŞ, ERDOĞAN’I KUTLAMALI

Dün Beşiktaş’ın Gedson dışındaki iyileri Saiss ve Cenk Tosun idi. Biraz da Tayfur ve Tayyip Talha’yı ekleyebiliriz. Ankaragücü sert, dirençli ve mücadeleci bir takıma dönüşmüş. Ömer Erdoğan’ı kutlamak lazım.