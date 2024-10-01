Gedson Fernandes bir pırlanta

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Beşiktaş, dün Kayseri deplasmanında 1-0’a kadar zorlandı. Bunun nedeni Kayserispor’un ön alan baskısı karşısında yapılan pas hatalarıydı. Abartılı bir direkt oyun oynama arzusu sahayı enine kullanama ve sol kanatta oynayan Ernest Muci’nin yetersizliği de diğer faktörler idi. Kanatlarda sadece Milot Rashica ile etkili olmaya çalışmak da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi.

iMMOBiLE’YE POZiSYON ÜRETiLMELi

İkinci yarıda Kayserispor’un genç futbolcusu Baran Ali Gezek’in bireysel hatasıyla topu çalan Gedson Fernandes’in golü maçın dönüm noktasıydı. 1-0’dan sonra Kayserispor’un bıraktığı geniş alanlara siyah beyazlıların cezayı kesecek çok oyuncusu var. Ve Ciro İmmobile’nin 2 golüyle Beşiktaş sonuca rahat gitti. İtalyan golcü pozisyona daha çok sokulmalı. Bir golcü için istikrar çok önemli. Bu tip santrforlar attıkça atmaya devam eder.

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Dün 3-0’dan sonra final paslarında isabet olsa daha da farklı olabilirdi. Karşılaşmada siyah beyazlı takım adına sahanın en iyileri Gedson Fernandes ve Milot Rashica idi.

HAKEMLER 2 PENALTIYI ES GEÇTi

Al-Musrati ve Arthur Masuaku’nun yüksek pas kalitesini de aradı siyah beyazlılar. Ajax-Eintracht Frankfurt maçları arasında Kayseri deplasmanında alınan 3 farklı galibiyet Beşiktaş açısından çok değerli.

Ancak dün, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR’daki Emre Kargın açısından kesinlikle unutulması gereken bir geceydi. Futboldan hiç anlamayan birisinin bile vereceği 2 net penaltıyı es geçen Karaoğlan, iki takımın oyuncularına kolay ve gereksiz sarı kartlar gösterirken, hakemlik açısından çok da zor olmayan bir karşılaşmada sınıfta kaldı.