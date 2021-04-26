Gece ile gündüz kadar farklı iki devre oynandı

Fenerbahçe, dün Kasımpaşa önünde sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynadı. İstekli, coşkulu ve tempolu oynayan sarı lacivertliler topu hızlı dolaştırdı, kanatları etkili kullandığı gibi merkezden de delici ve etkili hücumlar yaptı.

Fenerbahçe’nin saha içindeki beyni Sosa’ya İrfan Can, Mert Hakan ve Ozan Tufan da yardımcı olunca ortaya keyifli bir futbol çıktı. İlk yarıda 3 gol bulan sarı lacivertli ekip, kaleci Ertuğrul’un kurtarışları olmasa henüz ilk yarıda daha büyük bir farkı yakalayabilirdi.

Kasımpaşa’ya pozisyon vermeyen Fenerbahçe’nin, kaleci Harun Tekin’in büyük hatasıyla kalesinde şok bir gol görmesine rağmen demoralize olmaması da bir diğer artısı idi.

‘MAÇI KAZANDIM’ DUYGUSU

İkinci devre ‘maçı kazandım’ duygusuyla tempoyu düşüren Fenerbahçe daha çok topa sahip olup Kasımpaşa’yı kalesinden uzakta tutmak istedi.

İlk yarıdaki yüksek temponun da etkisiyle dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtilerinin de artması Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki oyununu olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi.

Süper Lig’de artık hataya yer olmayan final maçları oynanıyor. Fenerbahçe, 3 puanın ötesinde oyununu da yukarıya çıkartarak şampiyonluk yarışına devam ediyor.

PAŞA iLK DEVRE KÖTÜYDÜ

Kasımpaşa’ya gelince... Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin de kazandığı haftada alt sıralar iyice karışmışken özellikle ilk yarıda her hattıyla çok kötü bir futbol sergiledi.

Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıdaki performansı arasındaki büyük uçurumu sorgulaması şart.

Her şeyin tam anlamıyla lehine gittiği bir karşılaşmayı bu kadar zora sokmak sarı lacivertli takım açısından son derece düşündürücü.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...