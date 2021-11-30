Galibiyeti kaçıran Göztepe idi

Sanırsınız ki bu maç bir kupa maçıydı ve Fenerbahçe, İstanbul’da 1-0 kazandığı maçın rövanşını oynuyordu İzmir’de!. 0-0 iken Göztepe kalesine gitmeyen sarı lacivertliler karşısında golü isteyen ve arayan taraf İzmir ekibiydi. İki kez Jahovic ile gole yaklaşan Göztepe, Mesut Özil’in kaptırdığı bir top sonrasında da yine Jahovic ile golü buldu.

PEREiRA ÇOK ŞAŞIRTTI

Devreyi 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Perreira’nın rakip kalede hiç fırsat yaratamayan aynı 11 ile sahaya çıkması da açıkçası şaşırtıcıydı. Nitekim Halil ile ikinci gole yaklaşan ve direği geçemeyen Göztepe’nin bu atağının dönüşünde İrfan Can Kahveci’nin şık asistiyle Serdar Dursun skoru beraberliğe taşıdı. Kuşkusuz bu golün ardından ekranları başındaki Fenerbahçeliler “İyi oynamıyoruz ama 1-1’i bulduk. Biraz kıpırdansak bu maçı kazanırız” duygusuna kapıldı.

BASiT TOP KAYIPLARI YAPTILAR

Fakat 1-1’e reaksiyon gösteren ve oyunu tekrar kontrolüne alan ev sahibi Göztepe oldu. Zaman zaman Kim MinJae, birkaç pozisyonda da Crespo’nun kritik hamleleri Göztepe’nin final paslarındaki gollük pozisyonlarını engelledi. Yoğun bir orta saha mücadelesine sahne olan ikinci devrede tempo zaman zaman yükseldi ancak basit top kayıpları da futbol kalitesini gölgeledi. Taraftarının desteği ile oynayan Göztepe maçın son bölümlerinde de 3 puanı daha fazla arzu eden bir görüntü ortaya koydu. İlginç olan ise Fenerbahçe’de Perreira, Diego Rossi ve Osayi-Samuel’i sahaya sürerek oyunun kontrolünü ele almak yerine ‘Göztepe savunmasının kontraataklar ile arkasına sarkar mıyım?’ düşüncesindeydi.

SKORU KORUMAYA ÇALIŞTI

Asist yapan ve ataklara şekil veren İrfan Can oyundan alındı, 90’ıncı dakikada da Mesut’un yerine Szalai skoru tutmak için sahaya sürüldü. Açıkçası Perreira 1-1’i kendi lehine bozmaktan ziyade “Kazanamıyorsam, kaybetmeyeyim” tarzı değişiklikler yaptı.

Dünkü 90 dakikadan çıkan net bir çıkarım var: Galibiyeti daha fazla isteyen, maç boyu golü arayan ve 3 puanı kaçıran taraf ev sahibi Göztepe idi.