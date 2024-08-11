Galibiyet kolay gelmedi

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FenerbahÃ§eâ€™den Ã¶zellikle ofansif olarak Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± bekleniyordu dÃ¼n akÅŸam. Kabul etmek gerekir ki Adana Demirspor, SÃ¼per Ligin en mÃ¼tevazÄ± kadrolarÄ±ndan birine sahip. Transfer yapamadÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼m as kadrosunu kaybetti. FenerbahÃ§eâ€™nin, kalesinde 15 yaÅŸÄ±ndaki Denizâ€™in oynadÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±ma karÅŸÄ± ligin ilk iÃ§ saha maÃ§Ä±nda 90 dakika boyunca sadece tek gol pozisyonu Ã¼retmiÅŸ olmasÄ± bÃ¶ylesine ofansif zenginliÄŸe sahip bir kadrodan asla beklenilecek bir ÅŸey deÄŸil.

BERABERE BiTEBiLiRDi

Son bÃ¶lÃ¼mde Demirspor, beraberlik golÃ¼nÃ¼ de bulabilirdi. Adana Demirsporâ€™un 5â€™li savunmasÄ±nÄ± alt etmek iÃ§in daha hareketli, topun daha hÄ±zlÄ± dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, beklerin sÃ¼rekli hÃ¼cuma katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir FenerbahÃ§e olmalÄ±ydÄ±. AnlaÅŸÄ±lan o ki Mourinho sezon baÅŸÄ±ndaki bu sÃ¼reÃ§te daha kontrollÃ¼ ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. DÃ¼ÅŸÃ¼k temponun yoÄŸun maÃ§ takviminden kaynaklanÄ±yor olmasÄ± da muhtemel, henÃ¼z sezona bazÄ± takÄ±mlar baÅŸlamamÄ±ÅŸken FenerbahÃ§e 4â€™Ã¼ncÃ¼ resmi maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±.

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MAXiMiN FARK YARATTI

Yeni transfer Allan Saint-Maximin patlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hÄ±zÄ± ve dribblingleriyle ilk yarÄ±da FenerbahÃ§eâ€™nin en etkili oyuncusuydu. Topu ayaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± zaman heyecan yaratacak ve takÄ±mÄ± hÄ±zlÄ± ÅŸekilde rakip ceza sahasÄ±na taÅŸÄ±yacak bir oyuncu.

LiLLE MAÃ‡I BÃ–YLE OLMAMALIÂ

FenerbahÃ§e iÃ§in Lille rÃ¶vanÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor ve hatanÄ±n telafisinin olmayacaÄŸÄ± bir 90 dakika olacak. Mourinho gibi bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼benin dehasÄ± Lille sÄ±navÄ±nÄ± geÃ§mek iÃ§in yeterli olacak mÄ±? Åžu bir gerÃ§ek ki Lilleâ€™e karÅŸÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek bir enerji gerekiyor.

Adana Demirspor ise kÄ±sÄ±tlÄ± ve genÃ§ kadrosuna raÄŸmen gÃ¼cÃ¼ yettiÄŸince disiplinli oynadÄ± ve son ana kadar maÃ§Ä±n iÃ§inde kaldÄ±.