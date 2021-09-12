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Haber Giriş: 12.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Galibiyet güzel ama Dortmund için ölçü olamaz

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Galibiyet güzel ama Dortmund için ölçü olamaz

Pjanic’in de katılımıyla Beşiktaş, bu ligin üzerinde bir kadro kalitesine sahip oldu.

En sonda yazacağımı en başta vurgulayayım... Beşiktaş, bu ligin üzerinde bir kadro kalitesine sahip. Miralem Pjanic’in de katılması, siyah beyazlıların pas oyununun kalitesine ve hızına tavan yaptırdı.

Beşiktaş’ta kapalı savunmayı açacak, problem çözecek o kadar çok isim var ki. Dün Pjanic, N’Koudou ve Batshuayi sahne aldı.

Halihazırda oturmuş bir oyunu olan Beşiktaş, istekli ve coşkulu olunca bu yoğunlukta etkili pres yapınca rakiplerin de pek şansı kalmıyor. Dün Malatyaspor karşısında maça fırtına gibi giren ve ilk 10 dakikada 2-0’ı bulan siyah beyazlılar, 90 dakikanın her anında oyunun tek hakimiydi.

Üstüne üstlük daha ilk yarıda Alex Teixeira ve Vida gibi iki önemli oyuncusunu sakatlıklar yüzünden değiştirmek zorunda kaldı.

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JOSEF KUSURSUZ BATSHUAYi iSTEKLiYDi

Beşiktaş’ta Pjanic ustalığını ve kalitesini daha ilk maçında gösterdi. Josef tam anlamıyla kusursuz bir futbol sergiledi. Batshuayi sürekli aradı ve çok çalıştı. İlk golde Pjanic’in tek top ile verdiği mükemmel pası sonuçlandırırken ikinci golde de sürekli yaptığı presin karşılığını aldı.

3-0’dan sonra akıllar Dortmund maçına kaydı ve tempo düştü. 2001 doğumlu Can da henüz ilk maçında olumlu izlenim verdi. Savunmada necip, tüm ikili mücadeleleri kazanırken Welinton ile de uyumlu göründü.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK ZOR OLACAK

İlk 4 maçta Beşiktaş, kalesinde gol görmedi ve rakiplerine net pozisyon vermedi. Özellikle Rıdvan ve Rosier’in top kayıplarından sonra merkezde yaptığı baskı çok değerli ve Beşiktaş rakiplerin kalesine gelmesine izin vermiyor. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund sınavı çok zor olacak. Ligde oynanan bu maçlar kesinlikle ölçü değil.

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