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Galatasaray’da sadece ‘yoklar’ vardı

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

Sarı kırmızılı takım o kadar olumsuzluklar dolu ki...

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Galatasaray’ın tüm yıldızlarını sahaya sürdüğü 11, kağıt üzerinde 4-2-3-1 olsa da aslında 4-2-4 idi. Öndeki 4 oyuncu pres yapmaz, geri koşmaz. Savunma arkasına da hareketlenmez. İlk yarıda 81 top kaybıyla oynayan, etkili pas yapamayan, pozisyon üretemeyen Galatasaray’da orta alanın merkezinde oynayan Torreira-Midytsö-Mata üçlüsünü toplam kazandığı top sayısı: 0 (yazıyla sıfır). Durum böyle olunca da Kayserispor orta sahayı çok kolay geçti. Goller attı pozisyonlar buldu.

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OKAN HOCA BiLMiYOR OLAMAZ

Kayserispor’un en güçlü tarafı Onur Bulut ve Ramazan’ın oynadığı sağ kanadı. Onur’un karşında geri koşmayan Mertens’i oynatmak ciddi bir hataydı. Belçikalı futbolcu dün 8’inci maçını oynadı. Henüz golü ve asisti yok. Ama her maç ilk 11’de oynamaya devam ediyor.

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Futbolda dinamizm ve tempo günümüzde yeteneğin bile önünde. İcardi, Mertens ve Juan Mata fiziksel olarak çok geride. Yapılan değişiklerin ardından Galatasaray’ın baskı kurmasının nedeni sadece artan enerjisi. Kayserispor maç 2-0 iken Gavranovic, Mensah ve Emrah Başsan ile net fırsatları değerlendirebilmiş olsa daha da farklı bir skor çıkabilirdi.

İlk 11’de 3 Türk futbolcu oynatma kuralı ve yaşı ilerlemiş Mertens ile Mata’nın fiziksel durumları, görünen o ki Okan Buruk’u zorlayacak.

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FiZiKSEL OLARAK iYi DEĞiLLER

Bu takım 16 Eylül’den beri son 1 ayda sadece Adana Demirspor’a karşı oynayarak gitti Kayseri’ye ve fiziksel olarak iyi durumda değil. İyi çalışan ve organizasyonu üst seviye bir Galatasaray kesinlikle sahada yoktu. Pozisyon yok, pres yok, dinamizm yok, atak devamlılığı yok. Savunma güvenliği yok, alan daraltma yok. O kadar olumsuzluklar ile dolu bir Galatasaray’ın acilen toparlanmaya ihtiyacı var.

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
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