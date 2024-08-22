Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalır

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında gerek temsilcimiz Galatasaray gerekse ev sahibi Young Boys hazır ve derli toplu bir görüntü ortaya koyamadı. Kendi liginde üst üste 3 maçlık yenilginin ardından 2 beraberlik alan ve 5 maçtır kazanamayan Young Boys karşısında ilk yarı tedirgin görünen Galatasaray ikinci devrede daha kişilikli bir oyun sergiledi.

TEMPOSU GÜCÜNÜN ALTINDA

Sarı-kırmızılıların temposu gerçek gücününün çok altında ve Young Boys gibi sıradan ama atletik bir takım karşısında bu durum hissedildi. İlk yarı tüm inisiyatifi rakibe bırakan Galatasaray ikinci yarıda daha kişilikli ve güçlü bir oyunla sahada idi. Durgun Mauro Icardi bekleneni veremezken 66. dakikada oyuna dahil olan Michy Batshuayi adeta aranan kan oldu ve attığı gollerle sarı kırmızılı takımı Şampiyonlar Ligi için rövanş umuduna taşıdı.

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Dünkü deplasman maçında iyi bir Galatasaray izlemedik ama bence bu oyuna karşılık alınan skor iyi. Galatasaray 27 Ağustos Salı günü sahasında oynanacak rövanş maçında taraftarının desteğiyle Young Boys’u yener ve Şampiyonlar Ligi’ne kalır.