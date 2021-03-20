Galatasaray kaybetmek için her şeyi yaptı

G.Saray, Kayseri’de olduğu gibi çift santrforlu formasyon ile sahaya çıktı. Cezalı Taylan’ın yerine orta alanın merkezinde Gedson ile birlikte Etebo’yu görevlendiren Fatih Terim, Emre kılınç ve Emre Akbaba’yı da kanatlarda kullandı. Feghouli, Arda, Babel ve Onyekuru gibi yıldızları kulübede oturtan Terim’in takımı, Saracchi ve Luyindama’nın inanılmaz hatalarıyla maça adeta 1-0 yenik başladı. Bozuk zeminde bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan ve pozisyon üretemeyen G.Ssaray, Talbi’nin sırtı dönük rakibine yaptığı anlamsız faulün devamında oluşan karambolde skora dengeyi getirdi.

PiYANGO GiBi GOL

Emre Akbaba’nın bireysel becerisiyle 25 metreden attığı mükemmel gol ise Galatasaray için adeta bir piyango gibiydi. Akan oyunda tek pozisyon üretmeden 1-0’dan 2-1 öne geçen sarı kırmızılı ekipte bu kez de Marcao sahneye çıktı. Brezilyalı’nın gole neden olan büyük hatası ile devrede taraflar soyunma odasına 2-2’lik skorla gitti.

G.Saray’da işler sanki çok da yolunda gidiyormuşçasına Fatih Terim, aynı 11 ile takımını sahaya

sürdü. Rize’nin penaltı golüyle bir kez daha yenik duruma düşen Cimbom’da iki Emre yerlerini Onyekuru ve Kerem’e bıraktılar. Arda, Babel ve Feghouli ile tüm kozlarını sahaya süren Galatasaray rakip kalede pozisyon bulamadı.

HATALAR BiTMEK BiLMEDi

Meriah’ın kendi kalesine attığı golle 3-3’e gelen çılgın maçta kötü oyununa rağmen bitime 15 dakika kala kazanma G.Saray’ın hâlâ kazanma şansı vardı. Ancak bu kez de Yedlin ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bir kişi eksik risk alan sarı kırmızılılar son bölümde yine tehlikeler yaşadı. Fernando ile bu pozisyonlardan sadece 1 tanesini değerlendiren Rizespor, neden 103 dakika oynandığını kimsenin anlamadığı maçta Galatasaray’ın bitmek bilmeyen inanılmaz hatalarından faydalanarak çok değerli bir 3 puan aldı.

İki maçta altı puan alan Bülent Uygun’u tebrik etmek lazım. Ancak akıllara Sumudica’nın sözleri geliyor... Hani Mourinho bile gelse bu takımda bir şey yapamazdı Sumudica Hoca!

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