Galatasaray daha ağır bir ceza kesebilirdi

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Derbide Galatasaray, 3-1 kazandı ancak gerçekten de çok iyi bir Galatasaray yoktu sahada... Sarı kırmızılılar, başta Lucas Torreira olmak üzere, Davinson Sanchez, Fernando Muslera ve Dries Mertens’in etkili oyunlarıyla sonuca ulaştı. Fenerbahçe o kadar geniş alanda oynuyor ki, Galatasay gibi Torreira, Mertens ve Sara gibi üç teknik kalitesi yüksek oyuncu karşısında top kazanmaları, şiddetli baskı yapmaları imkansız. Dün Fenerbahçe de önemli fırsatlar yakaladı gol için ama Galatasaray, bu kadar geniş alanda oynayan sarı lacivertliler karşısında çok daha ağır bir ceza kesebilirdi. Dünkü Galatasaray, en iyi Galatasaray değildi. Buna rağmen deplasmanda derbiyi 3-1 kazandılar. İlginç olan Fenerbahçe’nin maçın hiçbir anında ‘kazanırım’ duygusunu taraftarına hissettirmemesi.

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F.BAHÇE’NiN ARZUSU YETERSiZDi

Daha agresif, daha coşkulu ve daha yoğun baskı yapan bir Fenerbahçe bekliyorduk. Ne oynanan futbol, ne de derbide gösterilen kazanma arzusu yeterli değildi. Sarı lacivertli takımın son yıllarda olduğu gibi tribünleri de derbilerde rakibe deplasmanı hissettirecek bir atmosfer oluşturamıyor. Fenerbahçe’de Jose Mourinho daha dar alanda oynamanın yollarını bulmalı, takım boyu kısalmalı. Szymanski sorgulanmalı ve İrfan Can Kahveci takıma monte edilmeli. En-Nesyri fizik olarak hazır değil ve süre almamalı.

DiNAMiZM VE HIZ SORUNU VAR

Dün Galatasaray, çok da iyi oynamadığı bir maçı deplasmanda 3-1 kazanarak büyük bir zafer elde etti. Güvenli ve oturmuş takım kimliği bu galibiyette baş etkendi. Kerem Aktürkoğlu gibi önemli bir isim ayrılmış, Mauro İcardi sakatlıktan çıkmış, Victor Osimhen’in maç ritminde eksikler var. Buna rağmen lige 6’da 6 ile başlamış, derbiyi deplasmanda kazanmış bir Galatasaray var.

Dün Okan Buruk’un takımının galibiyeti hak etmediğini kimse iddia edemez. Fenerbahçe de Ferdi ve Osayi-Samuel’siz kadrosuyla ciddi bir dinamizm ve hız sorunu da yaşıyor. Sadece Saint-Maximin atletik onda da final pası eksik.