Galatasaray çok rahat farka koştu

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Galatasaray, 60 dakika sahanın tek hakimiydi. Sarı kırmızılılar, bu sürede 4 gol bulurken kalesinde tek bir tehlike dahi yaşamadı. Okan Buruk, özellikle iç saha maçlarında Anadolu takımlarını imha etmeyi çok iyi biliyor. Ön alanda baskı yap, stoperleri orta sahaya çıkart, rakip forvetlere top aldırma ve ilk topa baskı yaparak rakibin geçişlerine izin verme. Biraz istek ve coşku bu tip rakiplere karşı işi çözmeye yetiyor. Bu oyunda Davinson Sanchez ve Torreira gibi rakibe baskı yapıp top kullanmasına izin vermemek çok önemli. Ligimizin gerçeği bu. Biraz baskı yiyen Anadolu takımları üst üste 2 pas yapamıyor. Halbuki Young Boys bu presten rahatlıkla çıkabildi. Dün gözler Osimhen ve Jakobs’un üzerindeydi. Osimhen hareketli ve istekliydi. Kendisine çok fazla servis yapıldı mı? Hayır. Ancak takım oyuncusu santrfor kimliği ve sürekli oyunun içinde olmasıyla Galatasaray’a çok şey katacağını gösterdi.

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MAÇIN ADAMI SARA OLDU

Kanatlarda Yunus ve Barış’ın Osimhen’i daha fazla beslemesi gerekiyordu. Bir başka yeni transfer Gabriel Sara, dün maçın adamı oldu. Sol ayağı gerçekten de mükemmel. 2 harika asist ile şık bir gole imza attı. Dün Galatasaray, hiç zorlanmadan farka koştu ve izleyenlere keyif verdi. Ancak İlhan Palut’un da 3 büyüklerle oynadığı her maçta hezimete varan farklı skorlarla kaybetme alışkanlığı devam ediyor.

PALUT KENDiNi SORGULAMALI

Genç teknik adam neyi yanlış yaptığını sorgulamıyor olacak ki yine farklı bir yenilgiyle futbol adına ortaya hiçbir şey koyamadan geceyi kapattı. Rize takımı ne hücum yapabiliyor ne de savunma... Durum böyle olunca da Fenerbahçe’den sonra Galatasaray karşısında da hezimet yaşadı Rize... Galatasaray’ın Avrupa’nın en büyük takımlarını kıskandıracak bir santrfor rotasyonu var. Dün hiç sorun yaşamadan farklı kazandılar fakat Barış Alper ve Yunus bu santrforları yeterince besleyebilecek mi? 37 yaşındaki Mertens, bu yoğun maç fikstürünü ne derece kaldırabilecek? Dün maçı izleyen Galatasaraylılar keyiflidir fakat çoğunun “Keşke Aktürkoğlu Kerem kalsaydı” diye düşünmesi çok doğal.