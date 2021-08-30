Galatasaray bu orta sahayla zor baskı yapar

Her ne kadar Galatasaray’ın dün akşam sahaya çıkan 11’inin yaş ortalaması düşük olsa da perşembe-pazar oynamak, üstelik bu sıcak mevsimde kolay değil.

Maça iyi başlamayan sarı kırmızılı ekip bir türlü oyunun kontrolünü eline geçiremedi. Ancak Kasımpaşa savunmasının zaaflarından da faydalanarak geçiş hücumlarıyla etkili oldu.

Kerem-Barış-Morutan ve Diagne’den oluşan hücum hattı seri ama birbirinden kopuk ve uyumsuz göründü.

İlk maçına çıkan Olimpiu Morutan yetenekli ve zeki bir oyuncu. Ancak topu ayağında çok fazla tutuyor.

Kasımpaşa savunmasının bireysel hatalarından faydalanan Galatasaray 2 farklı üstünlük sağlasa da Kasımpaşa devrenin son dakikasında bulduğu golle tekrar maça ortak oldu.

KASIMPAŞA KAZANABİLİRDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren Kasımpaşa, Galatasaray’ı baskı altına aldı. Muslera’nın kurtarışları ve hatalı final pasları ev sahibinin beraberlik golünü bulmasını engellerken Taylan Antalyalı’nın kritik yerde yaptığı top kaybı sarı kırmızılı ekibe pahalıya mal oldu. 2-0’dan sonra Kasımpaşa aynı cesaret ve istekle Galatasaray’ın üzerine gitse, maçı kazanma şansı hiç de az değildi.

Galatasaray bu orta sahayla rakiplere zor baskı yapar ve dün olduğu gibi oyunun kontrolünü eline geçirmekte zorlanır. Ayrıca geriden oyun kurma konusunda da sorunlar çok net ortada.

Kadro gençleşti ve çok sayıda yeni isim var. Fatih Terim ve Galatasaray’ın zamana ihtiyacı olduğu kesin ancak milli maç arasından sonra Süper Lig artı Avrupa fikstürüyle ciddi bir yoğunluk başlayacak.

Yeni transfer Nelsson’a da zaman vermek lazım ancak dün fark yaratacak bir performans görmedik.