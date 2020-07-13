Galatasaray bu değil

7 maçtır kazanamayan sarı kırmızılı ekip son derece isteksiz, coşkudan yoksun ve temposuz idi. Galatasaray kültüründe yüksek rekabet duygusu ve yarışmacı ruh vardır. Son haftalardaki görüntü formanın ağırlığıyla örtüşmüyor. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray’ın sahaya koyduğu ruh bu olmamalı. Ankaragücü akılcı bir plan ile oynadı ve sarı kırmızıların zaaflarının üzerine gitti. 17 yaşındaki genç Emin ile Orgill’i daha fazla 1’e 1 bırakmak da başkent ekibi için bir çözüm olabilirdi.

TERİM HİÇBİRİNE GÜVENMİYOR

İlk yarıda Galatasaray topa daha fazla sahip olsa da net pozisyonlar Ankaragücü’nden geldi. 1-0’dan sonra kenar ortalarıyla sonuç arayan Galatasaray Pazdan ve Kulusic’in iyi oyunlarıyla istediği şansları yaratamadı. İşler bu kadar kötü giderken Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleri için 77 dakika beklemesi ise şaşırtıcıydı. Görünen o ki Terim kenardaki oyuncuların hiçbirine güvenmiyor.

FELAKETİN İLK NEDENİ BARTOLI'NİN GELMEYİŞİ

Pandemi sürecinde atletik performans antrenörü Bartoli’nin İtalya’da kalmış olması Galatasaray’ın bugünlere gelmesini sağladı. 3 ay uzun bir ara ve oyuncuları tekrar eski seviyesine getirmek uzmanlık istiyor. Pandemi sonrasındaki bu felaket tablo ve sakatlıkların ilk nedeni bu. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse Avrupa’ya gidememe riskiyle karşı karşıya. Böyle bir durumda oyuncuların yüksek kontratlarını bu ekonomik krizde nasıl ödeyecek? O da ayrı bir sorun.