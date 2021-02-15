Galatasaray adına mucize galibiyet

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki koşullar futbol oyunu için o kadar olumsuzdu ki dün Messi’yi iki takımdan birine koysanız veya Manchester City’i sahaya sürseniz ortaya bir şey koymaları mümkün değildi. Pas ve dribling yapmanın imkansız olduğu zeminde yüksek toplar ve mücadele gücü ön plana çıktı. Fatih Terim, dünkü senaryoya uygun, farklı bir 11 ile takımını sahaya sürdü. Onyekuru topla hareketlenen bir oyuncu; Taylan ise bir pasör. Bu yüzden 11’de başlamamaları normal.

KARAMBOL GOLÜ

Dakikalar geçtikçe daha da ağırlaşacağı belli olan zeminde Galatasaray, akıllıca bir planla ilk 10 dakika baskıyla başladı. Bu sahada gol olacaksa ya duran toptan, ya şut ile veya bireysel hata ile gelecekti. Nitekim ceza alanı dışından üst üste şutlar ve devamında gelen köşe vuruşları sonucunda oluşan bir karambolde 9’uncu dakikada Kerem ile golü buldu. 1-0’dan sonra rakibini kendi yarı sahasında adam adama karşılayan Galatasaray, Kasımpaşa’yı kalesinden uzak tuttu.

BU ZEMiN 1 AY DÜZELMEZ

İkinci yarıda ise işlerin Kasımpaşa lehine gelişeceği belliydi. Çünkü Galatasaray’ın savunduğu yarı alanının kenar kısımları futbol oynamaya daha elverişliydi. Aytaç ve Tosic’in ısrarla ve yüksek mücadele gücüyle rakip yarı alana taşıdığı bir topun devamında gelen ortaya Muslera hatalı çıkınca Thelin’in beraberlik golü geldi. Golden sonra da daha etkili hücumlar yapan taraf Kasımpaşa olsa da 88’nci dakikada Onyekuru’nun çabukluğu sayesinde kazanılan penaltıyla Galatasaray, mucizevi bir galibiyet elde etti. Dün ağır sahada çok yoğun bir mücadele ortaya koyan 2 takımı da kutlamak lazım. Galatasaray dün 3 puanı aldı ancak bu zemin en az 1 ay düzelmez.

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