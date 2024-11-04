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Futbol için iyi, hakem için kötü bir geceydi

#Derbi#Fenerbahçe#Trabzonspor

İki takımın da sahada yaptıklarını takdir etmek gerekir.

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Maça baskılı, tempolu ve istekli başlayan ev sahibi Trabzonspor idi. Özellikle kenarlardan Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile etkili olan Trabzonspor, o 20 dakikalık yoğun baskıdan golü çıkartamadı ve baskıyı atlatan Fenerbahçe kabuğundan çıktı ve Trabzon’un üzerine her gittiğinde tehlikeli oldu. Dün En-Nesyri’nin enerjisi çok yüksekti ve Fenerbahçe’yi hücuma taşıyan oyuncu oldu, harika bir asist ile de takımının önüne geçmesini sağladı.

Trabzonspor, ikinci yarıda skor için çok savaştı. VAR ile gelen 2 penaltı sonrası öne geçen bordo-mavililer Nwakaeme ve Visca yorulduktan sonra topu önde tutamadı ve taşıyamadı. Kulübe zayıf olunca da değişiklikler işe yaramad. Uzatma anlarında Dzeko, İrfan Can ve Tadic’in kaliteleri; Trabzonspor’un telaşı da eklenince son saniye golüyle Fenerbahçe kazandı.

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Maçın kronometre süresi 108 dakika. Topun oyunda kalma süresi ise sadece 40 dakikaydı dün gece.

İki takımın da bu 40 dakikada yaptıklarını takdir etmek gerekiyor. Bize 5 gol, pozisyonlar ve çok yoğun bir mücadele izlettiler. Gerek Trabzonspor, gerekse de Fenerbahçe kazanmak için herşeyi ortaya koydu. Durum böyle olunca da futbol çerçevesinden bakınca harika bir maç ortaya çıktı. Genç hakem Oğuzhan Çakır, ne yazık ki maçı kaldıramadı, özellikle de Trabzon’un ilk yarıda iptal edilen golünden sonra maçı o değil VAR’daki Atilla Karaoğlan yönetmeye başladı.

#Derbi#Fenerbahçe#Trabzonspor
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