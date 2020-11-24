Futbol böyle bir oyun

Eksiklerine rağmen Galatasaray ilk yarıda Kayserispor karşısında sahanın tek hakimiydi. Öyle ki ilk 45 dakika Galatasaray ile Kayserispor kalecisi Lung maç yaptı. Süper Lig’de rakibinin kaleye bu kadar kolay gelmesine izin veren bir ekip son dönemlerde hatırlamıyorum. Kayserispor’un bekleri Kvrzic ve Yasir adeta transparan idiler. Hamlesizlerdi. Pozisyon hatası yaptılar ve özellikle Kvrzic sürekli ofsaytı bozdu. Orta alan direnci de olmayınca Galatasaray adeta elini kolunu sallaya sallaya pozisyonlara girdi. İlk yarıda 14 şut atan sarı kırmızılı ekibin 7 isabetli şutunun tamamını kaleci Lung kurtardı. 3 direğin arasında devleşen Rumen eldivenin devrenin sonunda sakatlanması Galatasaray’ın ilk yarı golsüz bitse de “Bu maçı kolay kazanır” duygusunu pekiştirdi.

DIAGNE YETERSiZDi

İkinci yarıda topun sahibi Galatasaray idi ancak ilk devredeki bunaltıcı baskı yoktu. Sadece penaltı atarken gördüğümüz Diagne, bir kez daha yetersiz bir santrfor performansı ortaya koydu. VAR uyarısı ile gelen penaltı sonrasında Kayserispor’un 10 kişi kalmasıyla G.Saray’ın işi çok daha kolaylaştı gibi göründü. Sanıyorum G.Saraylı futbolcular da öyle düşündü. Samet Aybaba’nın Lopes, İlhan ve Aziz Behich hamleleri Kayseri’nin direncini arttırdı. 10 kişi oynayan konuk ekip, Campanharo ile gol bulunca maça tutundu. Fatih Terim’in ise Emre Taşdemir, Etebo ve Ali Yavuz’u oyuna alması G.Saray’ı geriye götürdü.

ŞUURSUZ HÜCUMLAR

Son bölümde doldur boşalta dönen ev sahibi ekip telaşlı ve şuursuz hücumlarla gol aradı. Dün her türlü koşul lehine gelişmesine rağmen 10 kişi Kayserispor karşısında kazanamayan Galatasaray, izahı imkansız bir 2 puan yitirdi.

Samet Aybaba, maça Miguel Lopes ve Aziz Behich ile başlamadığına sanıyorum pişmandır. Ancak tecrübeli teknik adam tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptı.

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