Futbol adına bir şey ortaya koyamadık

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TWENTE-Beşiktaş maçının ilk yarısında iki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı, gol pozisyonlarını göremediğimiz, top kayıpları ile dolu ama tempolu bir 45 dakika izledik. Beşiktaş, kazandığı toplarla hızlı geçişleri hedefledi ancak pozisyona

giremediği gibi topu ön alanda tutmakta da zorlandı. Ev sahibi Hollanda temsilcisi ise daha fazla topa sahip olup set hücumlarıyla gole gitmek istese de Beşiktaş savunması buna izin vermedi.

BEŞiKTAŞ DiREKT OYUNU FAZLA ABARTIYOR

SiYAH beyazlılar direkt oyunu fazla abartıyor ve topu kaptığı an rakip savunmanın arkasına geçip pozisyona girmeye çalışıyor. Bu plan, düşünüldüğü kadar kolay değil. Bu anlayışla hem çok top kaybı yapıyorsun hem de topu tekrar kazanabilmek için mücadele ediyorsun. İkinci yarı Twente golü bulana kadar daha üstün oynadı. Beşiktaş mücadele etse de gol için hiçbir pozisyon yaratamadı. 1-0’dan sonra da beraberlik için tek bir şans için heyecan duymadık.

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BiR TÜRLÜ ORGANiZE OLAMADILAR

NE yazık ki dün gece Beşiktaş açısından sahada mücadele etmek isteyen ama asla organize olamayıp rakip yarı sahaya geçip de etkili olamayan bir Beşiktaş vardı. Kazanmayı ve puanı hak etmedik. Futbol adına ortaya somut bir şey koyamadık.