Fenerbahçe sahada yoktu

F.Bahçe, evinde çok kötü bir futbolla Konyaspor’a 2-0 kaybetti. Ardından 50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’a evinde derbide 4 gol yiyerek mağlup oldu. Ligin krizdeki takımlarından Denizlispor karşısında ‘haftanın futbolcusu’ seçilen Altay’ın 7 kurtarışı ile kazandı. Ancak bu gerçekler ve oynanan kötü futbol konuşulmadı, sorgulanmadı. Dün de Malatyaspor karşısında maça adeta yürüyerek başlayan Fenerbahçe, 4-2-4 oynayan rakibi karşısında ne savunma yapabildi ne de hücum. Başta Tisserand’ın felaket görüntüsünün ötesinde takım halinde direnç gösteren bir oyuncu da yoktu Fenerbahçe’de. 1-0 oldu, tepki yok. 2-0 oldu reaksiyon yok. 3-0 ’dan sonra Malatya’nın geriye çekilmesiyle etkisiz hücumlar yapan bir Fenerbahçe izledik.

CANER DE OLMASA...

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak son derece yetersiz görünen sarı lacivertliler kolektif açıdan da sınıfta kaldı. Sosa’nın oyuna girmesinin ardından rakip yarı alanda daha fazla pas yapabilen Fenerbahçe, her zamanki gibi sadece kenar ortalarıyla gol aradı. Erol Hoca planı yok eleştirilerine katılmıyor belki ama Caner’in ortaları olmasa rakip ceza alanı etkinliği hiç yok. Top rakipte iken ciddi sorunlar yaşayan Fenerbahçe, rakip yarı alanda pres yapma konusunda da kendi ceza alanını savunma bölümünde de sınıfta kaldı.

LEMOS VE TISSERAND’I KiM ALDI?

Fatura büyük ölçüde Erol Bulut’a çıkacak. Ancak Lemos ve Tisserand gibi vasat stoperleri kim nereden buldu? Fenerbahçe’de ilk 11’de oynamayacağı kesin olan bazı transferler neden yapıldı? Artık bunların da tartışılması lazım. Malatyaspor cesur ve kararlı bir oyun sergiledi ve net galibiyeti hak etti, 3 gol attı. Kaleci Altay’ın kurtarışları olmasa daha farklı kazanabilirdi.

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