Fenerbahçe sadece duran top arıyor

Fenerbahçe ilk hafta Rizespor karşısında akan oyunda pozisyon üretememişti. Golleri de duran toplardan bulmuştu. Erol Bulut, Gustavo-Tolga Ciğerci ikilisiyle başlamış daha sonra yaptığı hamleler ile takımını daha ofansif bir kimliğe sokmuştu. Ancak ilginç olan dün de yine 2 defansif orta saha oyuncusu Tolga ve Gustavo ile başladı ve ilk 45 dakika Hatayspor kalesine gol girişiminde dahi bulunamadı. Tabii sadece orta alandaki 3 ismin yaratıcı olmamasının ötesinde hücum hattındaki Ferdi-Valencia ve Thiam 3’lüsünün yetersizliği de pozisyonsuzluğun nedenlerinden biriydi.

HAREKET GELMEDi

Sarı lacivertli ekibin dünkü oyununda ilk yarı İçin söylenecek tek olumlu şey top rakibe geçtiği zaman geçen sezona oranla daha fazla pozisyon sadakatiyle oynamasıydı. Erol Bulut Ozan-Sosa ve Thiam-Sinan değişiklikleriyle 2’nci yarıya başladı ancak bulduğu tek pozisyon yine bir duran toptan Gökhan’ın kafa vuruşuyla geldi. Hatayspor’un 10 kişi kalması da Fenerbahçe’nin hareketlenmesine yetmedi.

ESKi VALENCiA YOK

Sayıca çok fazla transfer yapan Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda en yüksek kaliteye sahip 3 oyuncu 35 yaşındaki Gökhan ve Sosa ile 33 yaşındaki Gustavo. Geçen yıl iyi sezon geçiren Thiam, Mert Hakan ve Sinan Gümüş büyük takım oyuncusu mu? Bunu zaman gösterecek. Enner Valencia da 5 yıl önceki halinden çok uzak. Hal böyle iken sadece duran toplar ile hücumda etkili olmaya çalışan Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor karşısında pozisyon üretemedi. Geçen hafta Başakşehir karşısında iyi savunma yapan Hatayspor dün de Fenerbahçe karşısında bu alanda çok başarılıydı.