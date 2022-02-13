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Haber Giriş: 13.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe nihayet

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Fenerbahçe nihayet

Giresunspor deplasmanında koşan ve istekli bir takım izledik.

Fenerbahçe yorgun, moralsiz ve eksik idi. Üstüne bir de Giresunspor maça adeta 1-0 galip başladı. Sarı lacivertiler yedikleri erken golün şokunu yaşarken Giresunsporlular ise attıkları golün moraliyle üst üste ataklar ile farkı 2’ye çıkaracak pozisyonlar üretti. Ev sahibi takım, santrfor Umut Nayir 19. dakikada sakatlanınca Hakan Keleş yerine Süleymanov’u sahaya sürdü. Bu hamlenin ardından Giresunspor adeta kontak kapatmışçasına durdu.

VALENCiA’NIN GOLÜ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sahanın yıldızı Mert Hakan’ın orta alanda kazanılan bir topun ardından yaptığı asistle gelen Valencia golü ise maçın dönüm noktası oldu.

Bu golün ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe, Giresunsporspor’un zaaflarından faydalanmayı bildi. Ev sahibi ekipte Diabate, Süleymanov ve Serginho aşırı bireysel oyunla, topla gereksiz fazla temas edip kayıplar yaşayınca ikili mücadelelerde daha diri olan Fenerbahçe, rakibine hiç pozisyon vermedi.

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MERT HAKAN ÇOK ÇALIŞTI VALENCiA VE FERDi DE iYiYDi

Dün koşan, istekli bir Fenerbahçe izledik. Orta alanda Mert Hakan çok çalıştı ve iyi futbol oynadı. Hücumda Valencia güçlü ve diriydi. Ferdi verilen görevi yine başarıyla yerine getirdi. Özellikle orta sahada bu kadar eksik olmasına rağmen dün iyi futbolla kazanmak Fenerbahçe için Slavia maçı öncesi önemliydi. Giresunspor’a gelince... Kollektif oyundan uzak, mücadele gücünden yoksun ve hücumda bireysel göründüler.

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