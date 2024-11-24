×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarGÜNTEKİN ONAYFenerbahçe Kayseri’de hızlı başladı, hızlı bitirdi
Güntekin Onay
Güntekin Onay
Güntekin OnayYazarın Tüm Yazıları

Fenerbahçe Kayseri’de hızlı başladı, hızlı bitirdi

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig

Dün açık bir şekilde gördük; sarı lacivertli takım iyi çalışıyor.

Haberin Devamı

Jose Mourinho, haftalar ilerledikçe takımını, oyuncu grubunu ve ligi daha iyi tanıyor. Dünkü 11 bunun göstergesi. Sivasspor maçının yıldızı Mert Hakan dün 11 başladı ve oyunda kaldığı sürece harika işlere imza attı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın da verilen bu şansı çok iyi kullandı ve Fenerbahçe’ye neden transfer olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 2 gol, 1 asistin ötesinde ortaya koyduğu mücadele de alkışı hak etti.

KOSTiC ‘CUK’ OTURDU

Dün açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe için dün sevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var.

Haberin Devamı

YENiLEN GOLLER ALDATMASIN

Tek sorun sezon başından beri 40 ila 60. dakikalar arası olduğu gibi baskı ile karşılaşınca yarı sahasından çıkmakta bocaladığı anlar. 2 veya daha fazla farkı yakaladıktan sonra F.Bahçe anlamsızca oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. Yine de yenilen goller aldatmasın. İlki Djiku’nun ters vuruşu; 2’ncisi de Livakovic’in hatasıyla geldi. Son olarak gol atmasına rağmen ilk 11’de En-Nesyri değil, her zaman Dzeko oynar.

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ritim bulamadan alınan 3 puan

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Oğuz Aydın ‘Ben buradayım’ dedi

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Futbolda maçları dizilişler kazanmıyor

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

12 Dev Adam'ın ayak sesleri

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK
TÜM YAZARLARIMIZ