Fenerbahçe Kayseri’de hızlı başladı, hızlı bitirdi

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Jose Mourinho, haftalar ilerledikçe takımını, oyuncu grubunu ve ligi daha iyi tanıyor. Dünkü 11 bunun göstergesi. Sivasspor maçının yıldızı Mert Hakan dün 11 başladı ve oyunda kaldığı sürece harika işlere imza attı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın da verilen bu şansı çok iyi kullandı ve Fenerbahçe’ye neden transfer olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 2 gol, 1 asistin ötesinde ortaya koyduğu mücadele de alkışı hak etti.

KOSTiC ‘CUK’ OTURDU

Dün açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe için dün sevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var.

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YENiLEN GOLLER ALDATMASIN

Tek sorun sezon başından beri 40 ila 60. dakikalar arası olduğu gibi baskı ile karşılaşınca yarı sahasından çıkmakta bocaladığı anlar. 2 veya daha fazla farkı yakaladıktan sonra F.Bahçe anlamsızca oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. Yine de yenilen goller aldatmasın. İlki Djiku’nun ters vuruşu; 2’ncisi de Livakovic’in hatasıyla geldi. Son olarak gol atmasına rağmen ilk 11’de En-Nesyri değil, her zaman Dzeko oynar.