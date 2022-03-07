Fenerbahçe karakter koydu

F.Bahçe istekli, Trabzonspor ise özgüvenli başladı. İsmail Kartal, orta alanın merkezini sağlama almak için Crespo-Mert Hakan ve Zajc gibi temposu ve dinamizmi yüksek oyuncuları tercih etti. Bakasetas’ın bağlantıyı kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sadece Nwakame’nin getirdiği toplarda zorlandı. İrfan Can’ın kırmızı kart görmesinden çok kısa bir süre sonra Trabzonspor golü bulmasına rağmen 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe, iyi bir karakter ortaya koydu.

MERT, ZAJC, SZALAi VE CRESPO ÇOK iYiYDi

Açıkçası son 15 dakikalık bölüme kadar sarı lacivertlilerin 10’a 11 oynadığını hissetmedik. Mert Hakan, Zajc, Szalai ve Crespo’nun olağanüstü mücadelesi bu durumun başlıca nedeniydi. Trabzonspor’da ise Visca sahada yoktu. 90’ıncı dakikada kaçırdığı gole kadar yıldız futbolcuyu sahada göremedik. Nwakaeme, Siopis ve genç Ahmetcan dışında bordo mavili takımda vasatın üzerine çıkan futbolcu yoktu. 10 kişi oynayan Fenerbahçe, karşısında futbol oynamayı son 15 dakikada hatırlaması açıkçası lider Trabzonspor’a yakışmadı.

TRABZON’UN PASiF FUTBOLU SORGULANMALI

Dün orta alan rotasyonunda Dorukhan ve Hamsik’i aradı Abdullah Avcı. Son 10 dakikada da herşeye rağmen Nwakaeme çıkmamalıydı. Çünkü o bölümde Trabzonspor oyun üstünlüğünü tekrar ele almıştı. Fenerbahçe, 75 dakika 10 kişi oynayıp yenik durumdan beraberliği bulduğu için 2 puan kayıp değil. Trabzonspor ise ciddi bir puan farkı ile önde olmasına rağmen önde götürdüğü bir maçta bu kadar uzun süre 1 kişi eksik oynayan ezeli rakibine böyle pasif bir futbolla berabere kalmasını sorgulamalı.

Dün maçın hakkı beraberlikti. Fenerbahçe, yüksek bir karakter ve mücadele gücü ortaya koyarak alkışı hak eden taraf idi.