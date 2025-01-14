Fenerbahçe hak etti

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Konya’da dün akşam sezonun en güzel maçlarından birini izledik. Bol pozisyon, tempo ve heyecan her dakika üst seviyede idi. Konyaspor’un henüz ilk dakikada gelen golü Fenerbahçe’yi paniğe sevketmedi. Kararlı görünen sarı lacivertliler rakibin savunma zaafiyetlerinden faydalanarak duran toptan bulduğu 2 golle skor üstünlüğünü ele geçirdi.

DJiKU-ÇAĞLAR UYUMSUZLUĞU

Ancak Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün uyumsuzluğu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de sarı lacivertli takıma pahalıya mal oldu. İlk 45 dakika çok geçirgen görünen Fenerbahçe savunması ikinci yarıda çok daha derli toplu idi. Dusan Tadic’in klas golünün ardından daha emniyetli oynayan Fenerbahçe, skoru korumayı bildi ve Konyaspor’a pozisyon vermeden kazanmayı başardı.

TADiC SAHANIN YILDIZIYDI

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Dün Fenerbahçe panik yapmadan çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

14. dakikada Mert Müldür’ün attığı golün pasını veren ve 61. dakikada tamamen kendi becerisi ve takipçiliği sayesinde galibiyet golünü atan Dusan Tadic Konya deplasmanında maçın yıldızı oldu ve bir kez daha gereken anda sorumluluk alıp yıldızlaştı. Uzun lafın kısası Fenerbahçe zor bir deplasmanda, güçlü ve kararlı bir rakip ksrşısında kazanıp şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

Tüm olumsuzluklara rağmen sarı lacivertli takımın Konyaspor gibi güçlü ve inançlı bir rakip karşısında ortaya koyduğu futbolu ve kazanma arzusunu beğendim.