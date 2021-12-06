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Haber Giriş: 06.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe güle oynaya

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Fenerbahçe güle oynaya

Sarı lacivertliler bu sezon ilk kez taraftarına rahat bir maç izletti.

Fenerbahçe, dün Rizespor karşısında sezonun en rahat galibiyetini elde etti. Berisha ile golü erken bulan sarı lacivertliler rahat bir tempoda götürdüğü maçta 1-0 ile 2-0 arasındaki 55 dakikalık bölümde çok fazla pozisyon üretti ancak bir türlü farkı 2’ye çıkartamamanın tedirginliğini yaşadı. Nitekim bitime yarım saat kala Jose Sosa ve Serdar Dursun’un oyuna girmelerinin ardından vites yükselten Fenerbahçe, Serdar Dursun’un arka arkaya attığı 2 golle hak ettiği farkı yakaladı.

KAZANMA ARZUSU ÜST SEViYEDEYDi

Yine 3’lü savunma kurgusuyla oyuna başlayan Fenerbahçe’de oyun disiplini ve kazanma arzusu üst seviyede idi. İkili mücadelelerde de konuk Rizespor’a oranla çok daha güçlü görünen sarı lacivertli ekipte, oyunda kaldığı bölümlerde Diego Rossi hareketli futboluyla rakibin savunma dengesini bozan isimdi. Ancak Uruguaylı futbolcu bitirici vuruşlarda becerikli değildi.

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Bundan önce ligde oynadığı 7 deplasman maçının hepsini kaybeden Rizespor ise 2-0’dan sonra tamamen teslim bayrağını çekti.

SOSA’NIN KLASI FARK YARATTI

Oyun disiplininden tamamen kopan konuk ekip karşısında Jose Sosa’nın maestroluğa soyunduğu son bölümde Atilla Szalai de ataklara katılıp asistlerle adeta futbol keyfi yaptı. Hat-trick’e imza atan Serdar Dursun, ağır bir santfor fakat önemli bir özelliği var: Kale önünde çok etkili, takipçi ve gol vuruşları temiz.

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Dün Fenerbahçe, sezon başından bu yana iilk kez taraftarına rahat bir maç izletti ve ilk kez böylesine farklı kazandı. Üst üste kaybedilen maçlara rağmen bu iştah ve oyun disiplini sarı lacivertliler açısından sevindirici.

Konuk ekip Rizespor’a gelince; takım savunması yapamıyorlar. Hücumda çok etkisizler ve belki de en olumsuz yönleri dirençsiz olmaları. Neden deplasmanda 8’de 0 çektiklerini anlamak, dünkü maçı izledikten sonra hiç de zor değil.

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