Fenerbahçe golcüleriyle vites yükseltti

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında kolay bir galibiyet elde etti. Maça iyi başlamayan ev sahibi sarı lacivertliler, 28’inci dakikada Thiam ile gelen ilk golün ardından vites yükseltti ve maçın ilk bölümündeki tutukluğunu üzerinden attı. Fenerbahçe orta alanda Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsü ile iyi bir kimya yakaladı. Bu 3 oyuncu takımın bel kemiği. Son derece istikrarlı ve uyumlular. Özellikle Gustavo harika bir profesyonel ve 90 dakikanın her anında yüksek sorumluluk duygusuyla her şeyini ortaya koyuyor. Brezilyalı emektar dün de Fenerbahçe’nin en iyisiydi.

F.BAHÇE ADINA SEViNDiRiCi

Ankaragücü’nün bireysel hatalarını iyi değerlendiren Fenerbahçe’de dün golcülerin sahneye çıkması da sevindirici. Nazım Sangare de kendisine gelen şansı iyi değerlendirmeye devam ediyor. Tisserand da son haftalarda sezon başına oranla daha iyi durumda.

OYUN DEĞiL PUAN ÖNEMLi

Pandemi sürecinde yoğun maç trafiğinde, oynanan futbolun kalitesinden ziyade 3 puan daha önemli. Her takım kadrolarında erozyon yaşıyor. Fenerbahçe bu takvimden eksiklerine rağmen 5’te 5 yaparak hasarsız çıkmayı başardı. Zirve ile puanları tekrar eşitleyen Erol Bulut’un takımı çok görkemli futbol oynamadan da sonuca gitme alışkanlığını kazandı. Yarışta bu faktör de çok önemli. Ankaragücü ise çok fazla bireysel hata yaptığı maçta dağınık bir görüntü ortaya koydu. 3 maçtır kaybeden başkent ekibi birkaç hafta önceki mücadele gücünden çok uzaktı.