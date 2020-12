Fenerbahçe eriyor

Fenerbahçe ilk yarıda hem top ayağındayken hem de top rakipteyken çok pasif bir futbol ortaya koydu. Gaziantep’in topa sahip olduğu bölümlerde rakibi takım halinde kendi yarı alanında karşılayan sarı lacivertliler ev sahibi ekibi hiç rahatsız etmedi. 1-0 geriye düştükten sonra gecenin en istekli ve hareketli ismi Pelkas ile golü bulan Fenerbahçe’yi beraberlik golü de harekete geçirmeye yetmedi. Tisserand’ın acemice sebep olduğu penaltı ile bir kez daha geriye düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Thiam-Ferdi değişikliği ile başladı. Gaziantep’i kendi yarı alanına hapseden sarı lacivertli ekipte Cisse çok net bir pozisyonda topu direğe nişanladı. Çok etkili bir futbol oynamasa da Cisse-Adem’i değişikliği kanımca erken geldi. Cisse pozisyona giriyor ve gole yakın bir oyuncu.

SOSA’SIZ OLMUYOR

İkinci yarının tamamında üstün oynayan ancak gol bölgesinde Pelkas hariç etkisiz kalan Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın yerine Sosa tercihi neden yapılmadı? Anlamak çok da mümkün değil. Sosa formsuz olabilir ancak ona konfor alanı yaratacak bir oyun bulunamaz mı? 2 maçtır Sosa yedek, tablo ortada... Onsuz da olmuyor.

Erol Hoca son bölümde Caner’i oyuna sokup Sangare’yi çıkarttı, Novak’ı geriye çekerek 3’lü savunmaya döndü. Ancak değişiklikler Fenerbahçe’nin oyununu yukarıya çekmedi. Tersine Gaziantep takımı oyunda dengeyi sağladı ve 3’üncü golü buldu.

BU ORTA SAHA PRES YAPAMAZ

Son 4 lig maçının 3’ünü kaybeden F.Bahçe’nin futbolu her geçen gün geriye gidiyor. Hücum etkinliği azalırken, savunma kalesini gole kapatamıyor. Orta saha pres yapabilecek dinamizde değil. Bu lig çok kırıcı. Zirve yarışında puan kayıpları her takım için devam edecektir. F.Bahçe puan olarak rakiplerinden geride değil ancak oyun her hafta geriye doğru gidiyor. Asıl düşündürücü olan bu.

