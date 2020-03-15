Fenerbahçe adına acı tablo

Evet, Fenerbahçe’nin sahaya çıkan 11’inde önemli eksikler vardı ancak her şeye rağmen hücumda bu kadar etkisiz ve silik bir futbol sergilemesi kabul edilebilir değil. Cuma akşamı alınan sonuçların ardından Bülent Korkmaz’ın takımı maçın kendileri açısından öneminin farkındaydı. Disiplinden uzaklaşmadan üstün bir mücadele gücüyle ve odaklanarak oynadılar.

LÜTFEN SAHAYA ÇIKMIŞLAR

Fenerbahçe, Konyaspor’un 10 kişi kalmasını da kendi için bir avantaja dönüştüremedi. Ne zaman ki yeşil beyazlı ekipte Ömer Ali oyundan atılıp 9 kişi kaldı, Fenerbahçe ancak o zaman baskısını rakibe hissettirebildi. Sahada 1 tanesi kaleci 8’i futbolcudan oluşan bir ekip karşısında 11 kişi oynayan Fenerbahçe 6 dakikalık duraklama ile toplam 19 dakikalık sürede pozisyon üretemedi.

SADECE GUSTAVO

Dün Fenerbahçe’de iyi oynayan var mıydı? Sadece Gustavo dikkatli ve konsantrasyonu yüksek göründü. Onun dışında son derece isteksiz görünen Fenerbahçe futbol adına olumlu hemen hemen hiç birşey ortaya koyamadan, isabetli şut dahi atmadan maçı bitirdi. Son 7 maçta alınan puan sadece 3 ve 2’si son saniye golleriyle... Tablo hiç iç açıcı değil. Diğer tarafta oynadığı son 18 maçın sadece 1’ini kazanabilmiş, ligin en az gol atan takımı durumundaki Konyaspor olağanüstü bir mücadele ile epik bir 3 puan kazandı ve ligde kazanma hedefine tutundu.