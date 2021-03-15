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Haber Giriş: 15.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

F.Bahçe’de sorgulanması gereken çok şey var

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F.Bahçe’de sorgulanması gereken çok şey var

Son sıradaki Gençlerbirliği’ne yenilen sarı lacivertlilerde anlamsız bir tutukluk ve durgunluk vardı.

Fenerbahçe ilk 45 dakika hiç tempo yapmadan Gençlerbirliği’ni hiç sıkıntıya sokmadan adeta yürüyerek futbol oynadı. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo’nun yanı sıra orta sahanın merkezinde Mert Hakan ve Sosa ile maça başlayan Erol Bulut, Pelkas’ı ise solda görevlendirdi. İlk yarıda topun sahibi olan sarı lacivertliler akan oyunda sadece Osayi-Samuel ile pozisyon buldu. Sosa’nın mükemmel ortasında Novak ile gelen üstünlük sayısı ise bir duran top sonrasında geldi.

FiNAL FiNiŞLERiNi YAPAMADI

Fenerbahçeli oyuncular 1-0’dan sonra maçı kazandıklarını düşündüler. Gençlerbirliği’nin, şansının yardımıyla ve Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı gol ile yakaladığı beraberlik sonrası başkent ekibi Kadıköy’den puan alabileceğine ciddi şekilde inandı. Lima’yla karşı karşıya bir pozisyondan da sonuç alamayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda daha cesaretli çıkışlarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. Hücumda pozisyon üretemeyen ve çok top kaybeden sarı lacivertli ekip kendi yarı sahasında da çok geniş alanlar bıraktı. Nitekim 63’de Ayite ile 2-1’lik üstünlüğü yakalayan Gençlerbirliği, 3’üncü golü kendisine getirecek fırsatlarda da final işlerini yapamadı.

ANLAMSIZ TUTUKLUK

Erol Bulut, elinde avucunda ne kadar ofansif oyuncu varsa sahaya sürdü. Cisse-Samatta-İrfan ve Ferdi gibi hücumcuların girmesi de beklenen
etkiyi yaratmadı. Son bölümde kalesinde inanılmaz tehlikeler yaşayan sarı lacivertli ekip başkent ekibinin beceriksizliği yüzünden son dakikalara 1 puan umuduyla girdi. Dün 11 maçtır galip gelemeyen, son sıradaki Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe’de anlamsız bir tutukluk ve durgunluk vardı. Gençlerbirliği farklı galibiyeti kaçırırken sarı lacivertli ekibin iç saha kabusu sürdü. Öne geçtiği bir maçta lig sonuncusuna kaybediyorsa F.Bahçe’nin sorgulaması gereken çok şeyi var.

F.Bahçe’de sorgulanması gereken çok şey var

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