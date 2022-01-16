F.Bahçe, Antalya kalesini göremedi

Fenerbahçe, sahaya kaleci Berke, Kim Min-Jae ve Serdar Aziz haricinde 8 ofansif oyuncuyla çıkmasına rağmen Antalyaspor kalesine ilk şutunu 79’uncu dakikada bir duran top ortasında Serdar Aziz’in kafa vuruşuyla attı. Mesut, İrfan Can, Sosa gibi kreatif isimlerin olduğu; iki bekinin de orijin olarak kanat hücumcusu olduğu böyle bir kadronun rakip kaleye gidememesi ve pozisyon üretememesi oldukça şaşırtıcı.

ÖNE DOĞRU DEĞiL ENLEMESiNE

Gördük ki İsmail Kartal, takımından pas oyunu talep etmiş. Ancak sahayı çok fazla enlemesine kullanan sarı lacivertliler, öne doğru oyunu tamamen unutunca ofansif olarak çok yetersiz bir futbol ortaya koydu.

İlginçtir, Fenerbahçe’nin attığı gol dahi şutla gelmedi.

Bu kadar kısır bir oyun ile şans golüyle öne geçse de sahanın yıldızı Doğukhan’ın golüne de engel olamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında daha agresif ve hareketli görünen Antalyaspor galibiyeti hak eden taraftı. Fenerbahçe’de Kim Min-Jae fiziksel olarak diri olan, ayakta kalan tek oyuncuydu.

İsmail Kartal’ın işi hiç kolay değil. Görünen o ki bu takım Vitor Pereira sonrası 4 haftalık süreçte hiç iyi çalışmamış.

BU OYUNLA 1 PUAN MUCiZE

Dün koskoca Fenerbahçe’nin santrforu rakip ceza alanında sadece 2 kez topla buluşuyorsa, Fenerbahçe gibi bir takım rakip kaleye 98 dakikalık oyunda sadece cılız bir kafa şutu atıyorsa alınan 1 puan mucizedir.

Antalyaspor ise 4-0 kaybettiği Göztepe maçındaki felaket görüntüsünü üzerinden atmış. Dün kazanmayı çok istediler ancak ofansif bölgede Doğukan dışında iş yapan oyuncuları yok.