Ersin ile Santos değişse Beşiktaş 3 puan alabilirdi

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Penaltı ve iyi bir duran top organizasyonu ile Alman ekibi 2-0’ı buldu. Frankfurt son derece disiplinli, saha içi organizasyonu üst düzey bir takım. Sahanın her bölgesinde çok iyi yardımlaşıyorlar. Önceliği kanatlara vermeyip savunmayı merkezde kuruyorlar.

ERSiN HiÇ GÜVEN VERMEDi

Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Maç 2-0’ken defalarca tekrar oyuna ortak olacak fırsatları yakaladılar. Ancak Frankfurt’un kalecisi Santos olağanüstü bir maç çıkardı. Beşiktaş girdiği bütün pozisyonlarda karşısında Frankfurt’un kalecisi Santos’u buldu. Penaltı başta olmak üzere Frankfurt kalecisi sanki gol yememeye ant içmiş gibiydi. Beşiktaş skoru 2-1’e getirebilse o moral-motivasyonla ve seyirci desteği ile maçı çevirebilecek bir futbol oynadı. Ancak siyah beyazlı takımda kaleci Ersin ne yazık ki dün hiç güven vermedi. Kalesine gelen her top maalesef golle sonuçlandı.

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Böyle disiplinli oynayan bir takıma karşı bu kadar fırsat yakalayıp gol bulamazsanız ve rakibin kalenize geldiği her top golle sonuçlandıysa yapacak fazla bir şeyiniz yok demektir.

GiO ARSENAL’i iZLEMELi

Ayrıca ben Muci’nin dün etkisiz oyununa rağmen neden 90 dakika sahada kaldığını anlayamadım. Bir başka anlaşılmayan şey; Beşiktaş’ın duran top ve kornerlerdeki tepkisizliği... İlk yarıda siyah beyazlılar birçok kez korner ve duran top kazandı, 10 kişi ile kapanan ve alan savunması yapan Frankfurt karşısında siyah beyazlılar kornerlerde rakip ceza sahasına sadece 4 oyuncu gönderdi. Halbuki bütün dünyada, alan savunmasını karşı tüm takımlar minimum 6 oyuncu gönderiyor.

Giovanni van Bronckhorst’a tavsiyem eski takımı Arsenal’ın kornerlerini seyretmesi. Futbolda gollerin üçte biri duran toptan geliyor. Özellikle bu tip maçlarda duran topları bu kadar etkisiz kullanırsanız böyle disiplinli savunma yapan takımlara karşı şansınız azalır.

BU KADAR KOLAY KIRILMAMALI

Beşiktaş’ın yenik duruma düştükten sonra Ajax maçında olduğu gibi bu kadar kolay kırılması da düşündürücü. Rakibinden üstün oynadığı bir maçta 3-1 kaybetmek, detaylarda kaybolmak bu sonuçları getiriyor. Ajax maçı kötüydü ama dün iki takımın kalecilerini değişseniz Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılabilirdi.

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Siyah beyazlıların bir ayrı şanssızlığı da gruptaki ilk 3 maçı arka arkaya en güçlü takımlarla oynaması. Madalyonun diğer tarafına bakarsak Bundesliga ikincisi karşısında iyi baskı yapıp, rakibi bu kadar zor durumlara düşürmek Beşiktaş açısından olumlu. Ancak 2 maçta kaybedilen 6 puan var. Lyon maçı da görünen o ki zor geçecek. Ama zamanla Beşiktaş gelişecektir.