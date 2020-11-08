Erol Bulut’un tuzağına düşmediler

Fenerbahçe özellikle ilk yarıda Konyaspor’un topla oynamasına çok fazla izin verdi. Erol Bulut Alanya’da iken de, Fenerbahçe’de iken de ikinci bölgeyi tek blok halinde kapatan bir savunma anlayışına sahip. Ancak Konyaspor ısrarla ayağa oynayarak ve Fenerbahçe’nin üstüne fazla gitmeyerek Erol Bulut’un tuzağına düşmedi.

Fenerbahçe pres yapan bir takım olmalı. İkinci yarı bunu yapmaya çalıştılar ama dağınık görüntü devam etti. Konyasporlu Jevtovic’in inanılmaz golüyle geriye düştükten sonra telaş yaptılar.

Sarı lacivertlilerin kadrosu zengin ama uluslararası düzeyde deneyime sahip Luiz Gustavo ve Diego Perotti dışında oyuncusu yok.

Enner Valencia beklenen performansından çok uzak. Zaten 4 yıldır üst düzey futbol oynamıyor.

Samatta geçen sezon Aston Villa’da sadece bir gol atabilen bir santrfor. Ayrıca açık alanı seven bir oyuncu.

BAŞKA PLANLAR YAPMALI

Sürekli kenar ortalarıyla sonuç arayan Fenerbahçe hücumda başka planlar da yapmalı. Geçen hafta Antalyaspor karşısında çok övülen oyun sadece ‘orta’ üzerine kuruluydu. Ancak sonuç ortalarla gelmemişti. Dün de Konyaspor karşısında duran top ve kenar ortaları dışında hücumda başka hiçbir arayış yoktu.

Jose Sosa’nın eksikliği dün fazlasıyla hissedildi. Özellikle orta alandan hücuma geçişlerde pas kalitesinin eksik kalması göze çarptı. Ozan Tufan tempolu bir oyuncu. Dün de çok çalıştı ancak hiçbir zaman pasör bir oyuncu değil. Pelkas ortalamanın üstünde bir tekniğe sahip. Zeki de bir oyuncu. Ancak zayıf fizik gücüyle oyun içerisinde kaybolabiliyor.

F.BAHÇE DEĞiŞMEK ZORUNDA

Ayrıca Fenerbahçe’nin stoperlerinden Tisserand ağır bir oyuncu. Caner ile Gökhan da çok fazla hücuma çıkınca savunmada ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Konyaspor, eksik bir kadroyla mücadele etmesine rağmen, maçın başından sonuna kadar iyi futbol oynayarak kazandı. Hatta son bölümde farkı artırabilirlerdi.

Fenerbahçe’de daha dinamik, prese dayalı bir oyuna yönelmeli. Hücumda rakibi merkezden delecek organizasyonlara evrilmeli.

Dün beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe’de özellikle Enner Valencia ve Samatta’nın önümüzdeki haftalarda yerleri garanti değil.

Thiam’ın yerine de Ferdi Kadıoğlu veya Mert Hakan düşünülebilir.