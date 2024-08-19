Enerji, tempo, baskı ve kalite

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Dün Antalyaspor karşısında yarım dakika dolmadan adeta maça 1-0 yenik başlayan siyah beyazlılar çok çabuk reaksiyon gösterdi ve kurduğu yoğun baskıyla Antalyaspor’u ceza sahasına hapsetti. Gabriel Paulista, savunmanın lideri ve takımı öne çıkartıp alan daraltarak Beşiktaş’ın alan daraltan baskısının lideri. Siyah beyazlı ekibin Al-Musrati, Gedson Fernandes ve Rafa Silva’dan oluşan orta sahası çok dinamik ve deyim yerindeyse kıpır kıpır. Bu üç oyuncu top rakipteyken nitelikli baskı yapabiliyorlar, top kendilerindeyken de teknik kaliteleriyle Beşiktaş’ı üstün kılıyorlar.

RAFA SiLVA HER ŞEYi YAPIYOR

Rafa Silva, herşeyi yapan, adam eksilten, asist özelliği olan, sürekli gol bölgesine sızan ve müthiş dribblingleriyle adeta vites değiştiren çok özel bir oyuncu. İmmobile’nin golcülüğü zaten belgeli ve İtalyan santrfor, görünen o ki bu kimliği ve tek vuruşlarıyla daha çok gol atacak. Beşiktaş’ın ilk iç saha maçında Van Bronckhorst’un seçeceği oyunu merak ediyorduk ve gördük ki Hollandalı teknik adam, Beşiktaş’ın DNA’sına uygun agresif, tempolu ve ofansif bir mantaliteyi sahaya yansıttı.

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EMiRHAN TOPÇU FAYDALI OLACAK

Goller ve skorun ötesinde Beşiktaş takımının coşkusu, takım halinde hareket etmesi taraftarı daha fazla mutlu etmiştir. Yeni transferlerden Emirhan Topçu da ilk kez Beşiktaş forması giymesine rağmen sol bek kendi pozisyonu olmamasına rağmen faydalı olacağını gösterdi. Rashica 2 asist ile yıldızlaşırken çalışkanlığı ile göz doldurdu. Semih de 2 maçtır çok kaliteli asistler yapıyor. Ancak hep skora katkı yapanlardan bahsettik, Gedson Fernandes için ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

GEDSON TAKIMA DiNAMiZM KATIYOR

Gedson takıma çok yüksek bir dinamizm katıyor. Top kazanıyor, ikili mücadele kaybetmiyor. Topu süratle öne taşıyor ve müthiş dayanıklılığı ile sürekli oyunun içinde. Dün Güray Vural hariç Antalyaspor takımı da futbolu çirkinleştirmeden oynayarak puan almayı düşündü ve ligin devamı için olumlu sinyaller verdi. Giray’ın kırıcı tekmesi hariç sahada iyi niyetli ve bizleri futbola doyuran iki takıma da teşekkür etmek gerekiyor. Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Cher Ndour’un harika asisti ile Muçi’nin son golü bulması da dar olduğu düşünülen kadroda bazı soru işaretlerine verilen pozitif bir cevap oldu.