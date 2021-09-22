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Haber Giriş: 22.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

En büyük tehlikeyle yüzleştiler

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En büyük tehlikeyle yüzleştiler

Beşiktaş 'Maçı kazandım' duygusuyla hareket edince Adana Demir affetmedi.

Yoğun maç takviminde eksikleri de olan Beşiktaş, fazla gaza basmadan, tempoyu yükseltmeden Adana Demirspor karşısında kaliteli ayaklarıyla sonuca gitti. Siyah beyazlı ekipte kanat bekleri Rıdvan ve Rosier’in dışında Josef de Souza yüksek eforlu bir oyun ortaya koydular. Özellikle genç Rıdvan ileri geri sürekli çalıştı ve sezgisiyle bir de gole imza attı.

İkinci yarının başında farkı 3’e çıkartan Beşiktaş, futboldaki en büyük tehlikeyle yüzleşmek durumunda kaldı. ‘Maçı kazandım’ duygusuyla hareket eden siyah beyazlı futbolcular, pes etmeyen Adana Demirspor karşısında ceza sahası dışından yediği 2 golle son bölüme telaşlı girdi ve avuçlarının içindeki 3 puanı tehlikeye attı.

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GEREKSİZ VE ANLAMSIZ DEĞİŞİKLİK

Son bölümde deyim yerindeyse topuyla tüfeği ile yüklenen konuk ekip mucizevi bir şekilde maçı 3-0’dan 3-3’e getirmeyi başardı. Beşiktaş gibi bir ekibin son yarım saatte 3-0’dan maçın 3-3’e gelmesine izin vermesi düşündürücü. Adana Demirspor oyuncu değişiklikleriyle oyununu yukarıya taşırken Beşiktaş tam tersini yaşadı. Özellikle 90+5’teki Güven-Batshuayi değişikliği son derece gereksiz ve anlamsızdı. Takım boyu iyice kısaldı ve konuk ekip tartışmalı bir golle maçta beraberliği yakaladı.

KENAN VE GÖKHAN YİNE YETERSİZDİ

Beşiktaş, dün akşamki maçtan dersler çıkartmalı. Kenan ve Gökhan Töre’nin performansları yine yetersizdi ve top rakip yarı alanda hiç kalmadı.

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Adana Demirspor ise son 2 maçta 6 gol attı ve Montella ile toparlanmış görünüyor. Lacivert mavili ekip Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında 3-0'dan 3-3’e getirerek unutulmayacak bir maça imza attı.

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