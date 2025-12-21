Eksik Beşiktaş, savaşarak kazandı!

Haberin Devamı

Beşiktaş dün kadroda birçok eksiği varken olağanüstü mücadele ederek kazandı. Takımların bazı koyu taraftarları sık sık şunu der: “Hoca beni oynatsa ölümüne savaşırım, sahada basmadık yer bırakmam. Gerekirse ruhumu bırakırım.” Dün Beşiktaş büyük ölçüde bu ruh ile oynadı. Öyle ki Tammy Abraham oyundan çıktıktan sonra sahada altyapıdan yetişme 5 oyuncu birlikte forma giydi. Kaptan Orkun Kökçü’yü de katarsak, Beşiktaşlı olduğu bilinen oyuncu grubu galibiyet için çok savaştı. Tammy Abraham sakatlandıktan sonra kulübede forveti olmayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Milot Rashica’yı santrfor pozisyonunda kullandı ve Kosovalı futbolcu kariyerinin en güzel gollerinden birine imza attı.

TEK GERÇEK: MÜCADELE GÜCÜ

Dün Beşiktaş’ta herkes çok yoğun bir mücadele verdi ancak özellikle Orkun Kökçü çok istekli ve kazanma arzusuyla doluydu. Hem sahada hem de kulübede birçok eksiği olan Beşiktaş için tek vazgeçilmez olan gerçek: Mücadele gücü.

Dün de buna tanık olduk. Ligin ilk yarısı siyah beyazlılar için ciddi derecede sorunlarla ve olumsuzluklarla geride kaldı. Aynı maçlarda aynı senaryolarla Sergen Yalçın’ın takımı küçük detaylarla 8-10 puan daha fazla alabilirdi.

Ligin devre arasında fırsat transferi olacaksa yapılabilir. Tribünler istiyor diye popülist hamleler yapılmamalı. Alınacak oyuncular günü kurtarmak için değil bundan sonraki sezonları da hesaba katarak hareket edilmeli.