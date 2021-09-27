Efor, tempo ve hız üst düzeydeydi

Bu yoğun maç temposunda Fenerbahçe’nin bu kadar yüksek bir konsantrasyon ve enerjiyle sahada olması takdiri hakediyor.

Vitor Perreira’nın seçtiği anlayış yüksek efor talep eden bir oyun.

İki kenar beki 105 metrenin her karışını ileri-geri çalışarak kullanmak zorunda. Orta alanın merkezindeki çok geniş bir alanı Luiz Gustavo ve Mert Hakan ile sadece iki oyuncuyla kontrol ediyor sarı-lacivertliler.

RİSKLİ BİR SİSTEM

Riskli görünen bu sistemde stoperlerin performansı da büyük önem taşıyor. Dün oynayan 3’lüde, başta Kim Min-Jae’nin süper kesiciliği dışında Attila Szalai ve Filip Novak da hatasız bir maç çıkarttılar.

Sistemin açıklarını 3 stoperin kusursuza yakın oyunu ve Luiz Gustavo’nun tecrübesi kapatıyor. Brezilyalı futbolcu, 34 yaşında olmasına rağmen olağanüstü bir dayanıklılıkla sahanın her yerindeydi. Üstelik her maç 90 dakika sahada. Gerçekten de alkışı fazlasıyla hakediyor.

FERDİ VE MERT HAKAN İYİYDİ

Dün Fenerbahçe’de Ferdi de bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalıştı. Mert Hakan, Sivas’tan alışık olduğu geçiş oyununda verimliydi.

Hücumda ise yükü taşıyan; 2 asist yapan Enner Valencia oldu.

Fenerbahçe zor bir maçı çok yoğun bir mücadeleyle, hızlı çıkışlarla ve Hatayspor’un zaaflarından faydalanarak kazanmayı bildi. Kaçan net fırsatlar da var ve skor daha farklı da olabilirdi. Ancak şu da var: Sadece 199 pas yapmak ve oyunu rakip yarı sahada tutamayıp iki ceza alanı arasında yüksek tempoyla gidip gelmek yıpratıcı.

Fenerbahçe, daha yüksek pas kalitesiyle ve pas yüzdesiyle oynamalı.