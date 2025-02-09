Disiplinli, kompakt ve kararlı

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Beşiktaş, dün çok zor bir maçı kazandı. Kış aylarında Sivas’ın dondurucu soğunda saat 19’da nedense sadece Beşiktaş oynuyor?

Sporcu sağlığı açısından sorun yaratabilecek, sakatlıklara yol açacak kadar soğuk bir havada ve bozuk zeminde oynamak kolay değil. Dün disiplinli oynayan ve geçmiş maçlara oranla topun değerini daha fazla bilen bir Beşiktaş gördük. Ayrıca takım boyu daha kısa ve kompakt bir takım vardı sahada.

JOAO MARIO ÇOK İYİYDİ

Joao Mario, orta alanda oyun kurucu pozisyonunda idi ve arkadaşlarını çok iyi yönlendirdi. Teknik kalitesi yüksek ve oyun zekası olan bir oyuncu Joao Mario ve kesinlikle kanat değil. Süratli değil ve temposu düşük ama dün oynadığı pozisyonda başarılı oldu.

Savunmada görev yapan oyuncu da, kaleci Mert Günok da görevlerini yaptı. Arthur Masuaku, Ole Gunnar Solskjaer geldikten sonra görülen çıkışını devam ettirerek gollük bir pozisyonu engelledi ve bir de şık asist yaptı.

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KALİTEYİ ARTIRMAK İSTİYOR

Solskjaer, kulübesi güçlü olmamasına rağmen yaptığı hamleler ile skoru tutmak ve farkı artırmak istedi. Norveçli teknik adam, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain’in kariyerlerinin ve kalitelerinin farkında. Onları kazanıp takımın genel kalitesini artırmak istiyor.

Dün Ciro İmmobile ve Ernest Muci hariç 11’de başlayan herkes görevini yaptı. Mustafa Hekimoğlu’nun çalışkan ve hareketli oyunu sevindirici. Semih Kılıçsoy da Norveçli hocadan süre alıyor ama topsuz oyunu öğrenip, pas kalitesini geliştirmek zorunda. Bakalım Ole Gunnar Solsjkjaer genç forvetlere neler katacak?

Dün zor koşullarda kazanma kararlılığıyla oynayan disiplinli bir Beşiktaş gördük. Bundan sonra oyun kalitesi ve seviyesi istikrarlı bir şekilde yukarı çıkacaktır.